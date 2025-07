Un garage à 2 M$ sans alourdir le fardeau des contribuables

Sainte-Monique peut être fière de son nouveau garage municipal, construit au coût de 2 M$ selon les standards les plus élevés sans pour autant alourdir le fardeau fiscal des citoyens.

L’inauguration du garage situé sur le terrain voisin du restaurant Retro-Dog a eu lieu hier. Selon le maire de Sainte-Monique, Mario Desbiens, il était plus que temps pour la municipalité de se doter d’une telle infrastructure alors que le département des travaux publics devait jusque-là cohabiter avec la caserne.

« La cohabitation avec la caserne devenait de plus en plus contraignante. C’était rendu difficile pour l’équipe des travaux publics d’effectuer l’entretien des véhicules puisqu’avec le temps, on a quand même ajouté des véhicules à notre flotte, notamment des tracteurs. Alors là, tout était dehors, à part le camion de pompier. Et donc, le nouveau garage, il va être utile. »

Sur l’investissement de 2 M$ nécessaire à la construction du garage et à l’aménagement du terrain, 83 % ont été subventionnés par le gouvernement du Québec par le biais du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM). Pour couvrir le reste, 300 000 $ avaient été mis de côté par la municipalité au cours des trois dernières années, ce qui laisse à cette dernière un solde à payer de 133 000 $. « Nous n’avons donc aucune dette pour notre nouveau garage. Et, ce n’est pas pour nous vanter, mais on pourrait appeler ça de la bonne gestion. »