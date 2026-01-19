Trois Saguenéens participent à la prochaine saison

La nouvelle cohorte de Survivor Québec vient tout juste d’être dévoilée, et la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean y sera particulièrement bien représentée cette année. Trois participants d’ici tenteront de décrocher le titre de Dernier survivant ou de Dernière survivante et de mettre la main sur le grand prix de 100 000 $.

La populaire téléréalité fera son retour ce printemps sur Noovo et Crave pour une quatrième saison, toujours animée par Patrice Bélanger.

Les trois participants de la région : la coordonnatrice artistique Karol Ann, l’enseignant en biologie Martin et l’ingénieur Simon feront partie des 18 candidats, âgés de 23 à 52 ans, qui s'affrontent dans l'archipel de Las Perlas, au Panama, pendant 40 jours, dans des épreuves physiques, stratégiques et sociales.

Cette nouvelle saison promet déjà son lot de rebondissements. En plus de nouveaux joueurs prêts à se surpasser, la production ramène certaines figures bien connues du public.

Kathrine, participante marquante de la saison 3, revient pour tenter d’obtenir une rédemption tant attendue. On retrouvera également Isabelle Gauvin, la conjointe de l’homme d’affaires Luc Poirier, ainsi que Kate, la fille de l’ancien joueur de football et animateur sportif Pierre Vercheval. De plus, la première personne trans à participer à Survivor Québec, Alex, fera aussi partie de l’aventure.