Nouveau président à la Commission de protection du territoire agricole

Le Conseil des ministres a procédé, le 14 janvier dernier à la nomination de Jean Nobert à la présidence de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Son mandat débute à compter d'aujourd'hui.

Membre de l’organisation depuis 2020, Jean Nobert succède à Élaine Grignon, qui assurait l’intérim de la présidence depuis le 6 octobre 2025. Mme Grignon poursuivra pour sa part son mandat de membre et de vice‑présidente.

Dans une déclaration écrite, le nouveau président a salué l’expertise des équipes qu’il côtoie au sein de l’institution depuis maintenant six ans.

« Depuis mon arrivée à la Commission, j'ai été témoin de la grande expertise et du dévouement des membres du personnel pour la protection du territoire et des activités agricoles. C'est avec fierté que j'occuperai mes nouvelles fonctions de président à leurs côtés », a-t-il souligné.

La Commission de protection du territoire agricole du Québec a pour mandat de préserver les terres destinées à l’agriculture et d’assurer des conditions favorables au développement durable des activités agricoles. Elle exerce notamment un rôle décisionnel, effectue une surveillance du territoire et offre un accompagnement stratégique aux divers acteurs concernés.

Un parcours ancré dans le domaine agricole

Membre du Barreau du Québec depuis 2003, Jean Nobert possède un baccalauréat en droit ainsi qu’un diplôme d’études collégiales en exploitation d’entreprises agricoles.

Avant de se joindre à la Commission, où il occupait le poste de vice-président depuis 2025, il a travaillé près de quinze ans comme gestionnaire au sein d'entreprises dans le secteur agricole, en plus d’exercer plusieurs années en pratique privée.