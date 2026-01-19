Deux autres élus envisagent de se lancer dans la course à la chefferie

Le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard, envisage sérieusement de se joindre à la course à la succession de François Legault, a appris Radio-Canada.

Bien qu’il ne bénéficie pour l’instant d’aucun appui officiel au sein du caucus de la Coalition avenir Québec (CAQ), M. Simard rappelle que le futur chef du parti sera d’abord choisi par les membres.

Simard n’est pas le seul élu de la région de Québec à réfléchir à un éventuel saut dans la course. Le ministre Bernard Drainville, député de Lévis, a lui aussi confirmé qu’il évalue la possibilité de se présenter.

« Depuis quelques jours, je suis en réflexion quant à la suite des choses et à une éventuelle participation à la course à la chefferie de la Coalition Avenir Québec. », a-t-il écrit lundi sur les réseaux sociaux.

Ces réflexions surviennent alors que le caucus caquiste est en pleine mouvance. Plus tôt lundi, la ministre Sonia Lebel a annoncé qu’elle ne serait pas candidate aux prochaines élections. Cette décision suit de près celle de Geneviève Guilbault, qui avait confirmé la veille qu’elle quittait également la vie politique active à la fin de son mandat.

Pendant ce temps, d’autres figures de la CAQ gagnent en visibilité. Les ministres Christine Fréchette et Simon Jolin-Barrette ont chacun reçu l’appui de députés, et ce même s’ils n’ont pas encore officialisé leur entrée dans la course à la chefferie.