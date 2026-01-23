METRO a offert 425 000 repas à Moisson Saguenay–Lac Saint Jean en 2025

METRO et ses enseignes Metro, Super C, Jean Coutu et Brunet ont une fois de plus démontré leur engagement envers la lutte contre l’insécurité alimentaire dans la région. En 2025, leurs initiatives Ensemble en santé et Récupartage ont permis de remettre à Moisson Saguenay–Lac‑Saint‑Jean l’équivalent de près de 425 000 repas.

La campagne Ensemble en santé, organisée chaque année dans les établissements participants, a généré une contribution de 20 725 $ destinée à l’organisme régional. Une somme qui correspond à plus de 41 000 repas redistribués aux personnes et familles qui dépendent de plus en plus des services alimentaires communautaires.

De son côté, le programme Récupartage, qui vise à récupérer dans les magasins de la région des denrées encore parfaitement consommables afin de réduire le gaspillage alimentaire, a connu une année particulièrement fructueuse. En 2025, cette initiative a permis de fournir l’équivalent de plus de 382 000 repas.