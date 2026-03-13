La Véloroute des Bleuets fracasse un record de fréquentation en 2025 

La Véloroute des Bleuets a profité de son assemblée générale annuelle, tenue jeudi à l’Hôtel de ville de Saint-Félicien, pour dresser un bilan positif de l’année 2025 et présenter ses orientations pour les prochaines années. Une cinquantaine de membres ont pris part à la rencontre.

Le circuit cyclable continue de gagner en popularité. En 2025, 310 529 usagers ont sillonné le tracé principal et les réseaux associés, une hausse de 1,13 % par rapport à 2024. Il s’agit d’un nouveau sommet depuis l’ouverture du circuit.

Ces résultats témoignent, selon l’organisation, des efforts soutenus en matière de développement et de promotion, dans un contexte où le cyclotourisme demeure un moteur économique important pour la région.

Cap sur 2026-2030

L’année 2025 aura également permis de finaliser la planification stratégique 2026-2030, élaborée en collaboration avec l’ensemble des partenaires. Le contenu de cette feuille de route sera présenté publiquement lors du premier Sommet vélo du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

L’événement se tiendra le 16 avril, à Alma, et se veut un moment de rassemblement pour la communauté cycliste régionale. L’organisation invite les acteurs du milieu à avancer tous ensemble tel un peloton afin de poursuivre le développement de la mobilité active.

Un rendez-vous d’envergure

Par ailleurs, la Véloroute a accueilli, du 22 au 24 août, le Rendez-vous des Patrouilleurs, un événement provincial réunissant des ambassadeurs de la sécurité à vélo. Sorties cyclistes, visites d’attraits et activités de réseautage figuraient au programme.

Selon l’organisation, ces trois journées ont généré d’importantes retombées en visibilité pour le circuit et ses partenaires, tout en mettant en valeur la qualité des infrastructures et l’accueil régional.

L’événement aurait également permis de consolider le réseau de patrouilleurs et de renforcer le positionnement de la Véloroute des Bleuets comme leader québécois en mobilité active.

(Photo : Courtoisie)