Le Saguenay–Lac-Saint-Jean parmi les régions les plus sécuritaires

Dans le cadre de la 38e campagne de sécurité routière M’as‑tu vu?, la Fédération des transporteurs par autobus (FTA) brosse un portrait contrasté de la situation au Québec. Si certaines régions se démarquent par leur vigilance autour des autobus scolaires, la tendance provinciale soulève toutefois de vives inquiétudes.

Parmi les bons élèves, le Saguenay–Lac-Saint-Jean s’illustre en se classant au 4ᵉ rang des régions les plus exemplaires en matière de respect des signaux d’arrêt des autobus scolaires.

Avec un taux de 3,50 infractions par 100 000 habitants, la région fait nettement mieux que la moyenne québécoise, établie à 10,10. Ces résultats témoignent, selon la FTA, des bons comportements bien ancrés chez les automobilistes de la région.

Cependant, ce portrait positif tranche avec les tendances globales observées dans l’ensemble du Québec. La Fédération note en effet une hausse de 15 % du nombre de constats d’infraction pour le non-respect des arrêts d’autobus scolaires au cours des quatre dernières années.

De plus, le groupe d’âge des 25 à 44 ans, pourtant le plus susceptible d’avoir des enfants d’âge scolaire, enregistre la hausse la plus marquée avec 26 % d’augmentation des infractions depuis 2020. Cette tranche d’âge a d’ailleurs reçu plus de la moitié de ces constats en 2024, soit 51,8 %.

« La sécurité des enfants est non négociable. L’augmentation du nombre de constats, notamment chez la tranche d’âge des parents, est très inquiétante! C’est la preuve que la sensibilisation est encore cruciale, puisque, malheureusement, trop d’automobilistes continuent de prendre des risques inutiles mettant la vie de nos enfants en danger. La campagne M’as-tu vu? est un rappel nécessaire, année après année, de l’importance de la sensibilisation auprès des automobilistes. », a déclaré Luc Lafrance, président-directeur général par intérim de la FTA.