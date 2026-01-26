Une collaboration à une étude majeure sur les abeilles

La Ferme apicole du Lac, qui constitue aussi une miellerie et un centre d’élevage de reines abeilles situé à Desbiens, participera activement à une étude majeure menée par l’Université Laval et le Centre de recherche en sciences animales de Deschambault (CRSAD).

Cette étude en question servira à séquencer la génétique de l’abeille afin de pouvoir identifier des insectes qui seront plus productifs et plus résistants aux maladies, mentionne Le Quotidien.

Le projet s’inscrit dans le cadre du programme ApiOmic, financé par Génome Canada. Le rôle de la Ferme apicole du Lac sera de fournir au Centre de recherche en sciences animales des nymphes d’abeilles mâles et de partager des informations recueillies dans son élevage.

Au total, l’étude est menée dans un peu plus de 500 ruches établies chez différents apiculteurs. Cette initiative est d’autant plus importante, alors que peu de données ont été recensées sur l’abeille au cours des dernières années.

L’exercice se répète actuellement en Suisse, mais cette fois, avec des données analysées à partir de nymphes d’abeilles ouvrières.