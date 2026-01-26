Desjardins fait don de 95 000 $ pour meubler les logements sociaux

La Caisse Desjardins d'Alma a remis 95 000 $ au Groupe Coderr pour financer l’achat des meubles et des électroménagers destinés aux 12 logements de transition (logements sociaux) des Habitations Coderr.

Cette aide financière répond ainsi aux besoins des locataires bénéficiant d'un accompagnement en insertion sociale et qui n’avaient pas les moyens de s’équiper. Les fonds ont également permis de meubler la salle à manger de l'organisme la Marmite fumante, qui aménagera bientôt dans l’immeuble, les bureaux des employés en intervention sociale ainsi que ceux de la Fondation Vivre ma santé mentale.

« Cette contribution nous permet d'offrir à nos locataires des logements bien équipés tout en appuyant nos entreprises locales », résume Josée Gauthier, directrice générale du Groupe Coderr.

Le Groupe Coderr a effectivement privilégié l'achat local en faisant affaire avec deux entreprises d'Alma, soit Meubles Gilles Émond et Hamster Solution Buro Alma.

« Desjardins est fier de soutenir le Groupe Coderr dans sa mission d'offrir des logements de qualité et un accompagnement social qui fait une réelle différence dans la vie des gens de notre communauté », affirme pour sa part Maxime Tremblay, président de la Caisse Desjardins d'Alma.

Les Habitations Coderr disposent de 60 appartements, dont 12 logements sociaux et 48 de type abordable. L'immeuble a accueilli ses premiers locataires le 19 janvier dernier.

Rappelons qu’un logement est qualifié « d’abordable » lorsque son prix n'est pas régi par la loi de l’offre et de la demande et qu’il n'excède pas un certain seuil, tandis qu’un logement sera dit « social » lorsque son coût de location est subventionné par l’État. Les logements sociaux peuvent être mis en place par une coopérative, un organisme à but non lucratif ou encore par un office d’habitation.