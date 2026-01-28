Une serre nourricière pour les élèves de l’école Sainte Hélène

Depuis la rentrée scolaire, les élèves de l’école Sainte-Hélène, située à Saint-Henri-de-Taillon, découvrent les plaisirs du jardinage grâce à une toute nouvelle serre nourricière aménagée sur le terrain de l’établissement.

Selon Radio-Canada, l’ensemble des élèves du primaire participe activement à ce projet éducatif qui mêle environnement, alimentation et créativité culinaire.

L’initiative vise avant tout à offrir aux jeunes une expérience concrète du jardinage, en les amenant à semer, entretenir et récolter diverses herbes aromatiques. Ces récoltes trouvent rapidement leur utilité : les élèves imaginent des recettes qu’ils préparent à partir des plantes cultivées dans la serre.

Le projet a pu prendre forme grâce à une aide financière de 2 000 $ provenant de la fondation Monique-Fitz-Back, un organisme qui soutient des initiatives québécoises favorisant l’engagement environnemental des jeunes.