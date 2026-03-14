Ouvrir les portes de la culture aux étudiants

Les étudiants fréquentant les cégeps de la région pourront assister ce printemps au spectacle de leur choix de façon complètement gratuite. Cette opportunité se présente grâce au retour du projet À soir, on sort ! de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean, une initiative jeunesse soutenue par le programme Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise du ministère de la Culture et des Communications.

Près de 500 billets gratuits seront offerts aux étudiant·e·s de Chicoutimi, Jonquière, Alma et Saint-Félicien, grâce à la collaboration des cégeps participants et des diffuseurs régionaux.

Le tout représente un investissement de plus de 15 000 $ et vise à faciliter l’accès des étudiant·e·s aux sorties culturelles, tout en contribuant à accroître la fréquentation des salles de spectacles et des lieux culturels du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Des entités telles que Diffusion Saguenay, l’Orchestre symphonique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le Théâtre La Rubrique, Ville d'Alma Spectacles, Le Vieux Couvent de Saint-Prime et le Comité des Spectacles de Mistassini Dolbeau font déjà partie de l’initiative, et plusieurs autres lieux culturels viendront s’y ajouter au fil de son déploiement.

Pour l’édition 2026, À soir, on sort ! offrira également des billets et des entrées gratuites tout au long de la session d’hiver afin de permettre aux jeunes de faire davantage de découvertes et de profiter de nouvelles expériences artistiques.

Comment participer

Entre le 9 et le 16 mars 2026, les étudiant·e·s souhaitant profiter de cette offre exclusive pourront sélectionner leurs coups de cœur parmi plus d’une vingtaine de spectacles présentés entre le 20 mars et le 1ᵉʳ juin 2026, en remplissant un formulaire sécurisé. Celui-ci sera accessible en scannant le code QR figurant sur les affiches promotionnelles installées dans les cégeps participants et dans les lieux de diffusion partenaires. Il sera également possible d’y accéder directement via la page officielle d’À soir, on sort ! sur le site web de Culture SLSJ. Le nombre de billets étant limité, l’attribution se fera selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des billets.

Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean

Depuis plus de 40 ans, Culture SLSJ joue un rôle clé dans le développement culturel du Saguenay–Lac-Saint-Jean. L’organisme soutient activement les artistes et les organisations du milieu, mobilisant plus de 250 membres à travers des actions concertées en formation, communication et représentation.