L’Ascension souhaite augmenter le salaire des élus de 84 %

La municipalité de L’Ascension souhaite augmenter le salaire de ses élus de 84 %. Une mesure visant à recruter « les meilleures personnes possible » à mesure que le personnel politique se renouvellera.

Le salaire du maire passerait ainsi de 16 300 $ à 30 000 $ par année, et celui des conseillers de 5 400 $ à 10 000 $. L’Ascension s’est comparée à des municipalités similaires, comme Saint-Gédéon, afin de déterminer les hausses.

« On veut faire en sorte que les postes de conseillers et de maire puissent intéresser plus qu’un retraité qui veut faire du bénévolat. On veut que n’importe qui qui a des compétences puisse pouvoir aller vers ce genre de postes-là », fait valoir le maire de L’Ascension, Louis Ouellet.

Il explique que les nombreuses responsabilités qui accompagnent le poste de maire, et dans une moindre mesure ceux de conseiller, sont chronophages et peuvent donc dissuader d’éventuels candidats occupant déjà un emploi de s’impliquer dans les affaires municipales. Une compensation salariale à la hauteur du temps donné par les élus pourrait être une solution à cet enjeu, estime le maire.

« Comme maire, il faut rencontrer des citoyens, des promoteurs, résoudre des problématiques, organiser des rencontres avec les autres départements, comme les travaux publics. Ça demande minimalement de 20 à 30 heures par semaine. Donc, si on veut faire en sorte que quelqu’un qui travaille puisse se libérer de sa job pour faire ce genre de tâches-là, il faut qu’il reçoive une compensation. Sinon, il ne fera simplement pas. »

Autrement dit, reformule Louis Ouellet, « l’augmentation vise à atténuer les efforts financiers qui viennent avec une telle implication. C’est de plus en plus difficile de trouver des gens qui veulent faire du bénévolat, et veut, veut pas, un conseil municipal, c’est pas mal du bénévolat. Donc, l’objectif, c’est d’élargir le bassin des personnes pouvant être intéressées par ces postes-là, indépendamment du travail, de la fonction et de l’âge qu’elles ont. [...] En ce moment, les gens en place font de l’excellent travail, mais on veut que ce soient toujours les meilleures personnes possibles qui occupent ces postes-là. »

Le règlement proposant la hausse salariale a fait l’objet d’un avis de motion lors de la séance du conseil municipal du 12 janvier. L’adoption du règlement devrait normalement se faire lors de la prochaine séance.