Cohabitation Saguenay s’installe à Alma

L’organisme Cohabitation Saguenay, qui vise à jumeler des locataires, pourra offrir ses services dès maintenant aux Almatois, alors qu’un point de service vient d’être lancé dans la municipalité du lac Saint-Jean.

Selon le Quotidien, l’organisme, qui offrait à ses débuts des services à l’âge d’or, est maintenant ouvert à tous ceux ayant des difficultés à trouver des locataires. Selon la coordonnatrice de Cohabitation Saguenay, Émilie Turcotte, la clientèle ciblée par l’organisme est autant les gens qui cherchent à amener quelqu’un dans leur maison, que les gens qui cherchent à cohabiter. Elle ajoute que beaucoup de personnes en ce moment demandent ou ont besoin de leurs services.

Depuis le 21 janvier dernier, un intervenant est présent à Alma pour assurer le jumelage de locataires. De plus, l’organisme souhaite augmenter son nombre de candidatures, tant chez les accueillants que chez les accueillis. Mme Turcotte précise que Cohabitation Saguenay est toujours à la recherche d’individus et que vu qu’il s’agit de trouver la bonne personne pour l’autre, plus leur banque est grande, plus l’organisme a la possibilité de trouver des gens qui seront bien ensemble. Mentionnons qu’une campagne publicitaire aura lieu prochainement dans l’ensemble des médias, afin de faire connaître ce service à l’ensemble de la population.