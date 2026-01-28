La MRC poursuit ses démarches pour y construire un parc solaire

Lancée en 2025, l’idée de construire un grand parc d’énergie solaire sur l’ancien lieu d’enfouissement sanitaire de L’Ascension est toujours d’actualité. Le projet a refait surface lors de la plus récente séance du conseil de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.

Depuis trois ans, les biogaz générés par le lieu d’enfouissement sanitaire désaffecté sont brûlés par une torchère, permettant à la MRC d’échanger la somme des GES éliminés par des crédits carbone que la municipalité peut ensuite vendre à différentes entreprises. « Ça nous donne [à la MRC] des revenus autonomes provenant de la vente des crédits carbone », résume le maire de l’endroit et préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, Louis Ouellet.

Afin de rentabiliser le site au maximum, la MRC souhaite maintenant y installer un parc de panneaux solaires. « L’objectif est de recouvrir de panneaux 22 des 25 hectares du site pour une production opérationnelle d’électricité de 18 MW par année. »

La MRC souhaite profiter d’un appel d’offres d’Hydro-Québec visant à revaloriser des sites dégradés. L’appel d’offres concerne la production de 300 MW à l’échelle du Québec avec une limite de 25 MW par projet. La MRC de Lac-Saint-Jean-Est travaille actuellement avec Nutrinor-Gilbert Énergies renouvelables pour ficeler sa proposition.

Le projet sera présenté en détail lors d’une séance d’information portes ouvertes le 19 février prochain, de 16 h à 20 h, au Centre de loisirs multifonctionnel de L’Ascension.