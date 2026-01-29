Eric Girard appuie Christine Fréchette

Le député de Lac‑Saint‑Jean et ministre délégué au Développement économique régional, Eric Girard, apporte officiellement son soutien à Christine Fréchette dans la course à la chefferie de la Coalition Avenir Québec (CAQ).

Depuis sa nomination en septembre dernier comme ministre délégué au Développement économique régional, Eric Girard affirme avoir collaboré étroitement avec Christine Fréchette, qui occupait jusqu’à récemment les fonctions de ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie.

Rappelons que selon les règles internes de la CAQ, tout ministre se lançant officiellement dans la course à la chefferie doit se départir temporairement de ses fonctions ministérielles pendant la durée de la campagne.

« Christine, les qualités que j'ai observées chez toi m’ont convaincu que tu es la bonne personne pour incarner le futur du parti, mais également pour prendre des décisions pour le Québec en entier, incluant pour notre région. », peut-on lire sur la page Facebook du ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Les élus prennent position

Eric Girard devient le deuxième député de la région à annoncer publiquement son choix alors que le député de Jonquière Yannick Gagnon avait indiqué qu’il appuyait Bernard Drainville plus tôt cette semaine.

De son côté, la députée de Roberval, Nancy Guillemette, n’a pas encore offert son appui à l’un des candidats. Quant au député de Dubuc, François Tremblay, il a été forcé de quitter le caucus de la CAQ à la suite de son arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies. Malgré cela, il affirme toujours espérer réintégrer un jour les rangs caquistes.

La personne qui remplacera à François Legault à la tête de la CAQ — et qui deviendra du même coup premier ministre du Québec — sera connue le 12 avril.