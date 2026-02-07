La prudence de mise pour les personnes vulnérables à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Une partie des résidents de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix doit une fois de plus éviter de consommer l’eau du robinet. Comme ce fut le cas pendant plusieurs mois l’an dernier, un avis de non-consommation est en vigueur pour les femmes enceintes, les enfants de moins de 12 ans ainsi que les personnes sous dialyse du secteur de Métabetchouan, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Selon le maire de la municipalité, André Fortin, un échantillon d’eau analysé vendredi dernier a révélé une concentration de 9,1 milligrammes de nitrate et de nitrite par litre. Bien que cette valeur demeure sous la norme maximale de 10 milligrammes par litre, la Santé publique recommande tout de même la prudence.

« La santé publique nous a appelés, on a eu des discussions avec eux et on s’est entendus pour dire qu’on ne prend pas de chance. On va fournir de l’eau à la population vulnérable », explique le maire.

Rappelant la situation similaire vécue l’an dernier, André Fortin souligne que la Ville a mis en place un vaste processus d’échantillonnage afin d’identifier la source de la contamination. « On a mis tout un processus en place, processus qui a été commencé en prenant des échantillons de la rivière, des lacs, de tout ce qui entourait notre prise d’eau potable », précise-t-il.

Le rapport découlant de cette opération est attendu d’ici la fin du mois de mars. D’ici là, les mesures en vigueur demeurent les mêmes que l’an dernier. Les citoyens concernés peuvent se présenter à l’hôtel de ville pour obtenir de l’eau potable.

« On va peut-être modifier notre façon de fournir l’eau cette année parce qu’on a quand même de l’expérience, mais jusqu’au milieu de la semaine prochaine, ça va fonctionner comme l’année passée », conclut le maire.

La municipalité assure qu’elle continue de suivre la situation de près en collaboration avec la Santé publique.