Une infrastructure qui dynamise toute la communauté de Desbiens

L’école primaire Saint-Gérard de Desbiens inaugurait son nouveau gymnase la semaine dernière. Construit au coût de 7 M$, celui-ci profite non seulement aux élèves, mais également à toute la communauté.

Le projet a été subventionné en majeure partie (6,8 M$) par le gouvernement du Québec. Le gymnase, dont la construction avait débuté en avril 2024, est d’une superficie de 432 m². Il permet la pratique d’à peu près tous les sports, incluant le basketball grâce à ses deux paniers rétractables.

Pour les élèves, il semble que la principale qualité du gymnase soit ses spacieuses dimensions. « Il est tellement plus grand que l’autre! Juste ça, c’est vraiment l’fun! », s’est entre autres exclamée une certaine Émilie lors de l’inauguration.

En effet, le nouveau gymnase est deux fois plus grand que l’ancien, et ses plafonds, d’une hauteur incomparable. L’ancien gymnase, qui se trouvait au sous-sol de l’école, a par ailleurs été scindé pour être converti en une bibliothèque et une salle à manger.

Un plus pour tout le village

Bien que son inauguration officielle ait eu lieu aujourd’hui, le gymnase est en fonction depuis l’automne dernier. Et selon le maire de Desbiens, Maxime Lavoie, l’impact sur la communauté fut immédiat.

« À mes yeux, ce gymnase-là, c’était l’occasion de permettre aux gens de faire du sport localement, de dynamiser le milieu et d’attirer des familles parce que veut, veut pas, les principales infrastructures sportives sont beaucoup à Alma et à Roberval. Et ça marche! Ça n’a vraiment pas été long avant que les gens se mettent à l’utiliser. C’est vraiment multigénérationnel : les parents viennent avec leurs enfants et ainsi de suite. […] On a gens qui jouent au volleyball, au pickleball, au badminton, au minibasket, et ça, ce n’est que le début. Je pense qu’il y a des ligues qui se préparent. C’est plus qu’un gymnase d’école, c’est un milieu de vie communautaire », estime Maxime Lavoie, saluant au passage l’ancien maire Claude Delisle pour avoir amorcé le projet.

« L’ajout d’un gymnase, c’est un investissement pour vous, les élèves, pour que développiez de saines habitudes de vie et que vous appreniez à collaborer et à vous dépasser. Pour la communauté de Desbiens, c’est un lieu de rencontre, de plaisir et de loisir », renchérit le directeur du Centre de services scolaire (CSS) du Lac-Saint-Jean, Marc-Pascal Harvey.

16 M$ d’investissements en quatre ans

Au courant des quatre dernières années, trois projets majeurs d’infrastructures sportives et de loisir ont pu se concrétiser au sein des établissements du CSS du Lac-Saint-Jean grâce au soutien du gouvernement du Québec.

« Pour mon gouvernement et moi, c’est extrêmement important d’investir dans le milieu éducatif. Ce sont des infrastructures très importantes pour nos jeunes, et en plus, ce sont des infrastructures qui sont utilisées 12 mois par année par toute la communauté », affirme Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean-Est ainsi que ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.