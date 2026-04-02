SUIVEZ-NOUS

Dimanche, 05 avril 2026

Actualités

Temps de lecture : 54s

Mission Artemis II : Décollage réussi!

Le 02 avril 2026 — Modifié à 07 h 48 min
Par Dominic Bolduc - CKAJ 92,5

Retardé d’une dizaine de minutes hier, le vaisseau Orion a finalement pris son envol de Cap Canaveral en Floride pour une mission de dix jours où il ira faire le tour de la lune.

Avec quatre astronautes à bord, dont un Canadien, le vaisseau devra faire deux tours autour de la Terre avant de prendre la direction de la lune qui est à environ 380 000 kilomètres de distance. Le trajet devrait durer entre trois et quatre jours.

D’ici là, la NASA devra tester la manoeuvrabilité de la capsule qui se détachera du module de service. Des mouvements de 180 degrés vers la gauche et la droite seront testés avant de revenir en position.

Bien que cette mission n'atterrit pas sur la lune, elle est la première de plusieurs autres dans les prochaines années qui souhaitent y parvenir. De plus, une course géopolitique avec la Chine est en cours, alors que ces derniers souhaitent s’y rendre d’ici 2029. Les États-Unis veulent à tout prix s’y rendre les premiers, comme en 1969.

Toutefois, cette mission est une première car c’est la première fois qu’un être humain ira aussi loin de la Terre, en faisant le tour de la lune. La navette se retrouvera à plus de 400 000 kilomètres lorsqu’elle sera du côté sombre du satellite naturel de notre planète.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La direction répond aux critiques du mouvement citoyen 
Publié hier à 8h00

La direction répond aux critiques du mouvement citoyen 

Un mouvement citoyen à Hébertville dénonce les récentes décisions de la nouvelle administration du centre de ski Mont Lac-Vert, évoquant une diminution des services et une hausse des prix. Des critiques que le président de la Compagnie des montagnes de ski du Québec (CMSQ), Christian Mars, nuance en rappelant le contexte dans lequel l’organisation a ...

LIRE LA SUITE

QS presse la relève de François Legault de renouer avec le communautaire
Publié le 3 avril 2026

QS presse la relève de François Legault de renouer avec le communautaire

Accompagnés de représentantes du mouvement Le communautaire à boutte, le porte-parole de Québec solidaire, Sol Zanetti, et le député Étienne Grandmont ont interpellé la personne appelée à succéder à François Legault à la tête du gouvernement du Québec. Les deux élus demandent un changement de cap et une collaboration directe avec le milieu ...

LIRE LA SUITE

Ottawa et Québec s’unissent pour construire 865 logements abordables
Publié le 3 avril 2026

Ottawa et Québec s’unissent pour construire 865 logements abordables

Les gouvernements du Canada et du Québec ont confirmé aujourd’hui un partenariat visant la construction de près de 865 nouveaux logements abordables répartis sur l’ensemble du territoire québécois. Cette initiative conjointe représente un investissement total de 200 millions de dollars. L’annonce, faite par le ministre fédéral du Logement et des ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES