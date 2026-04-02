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Programmes d’ébénisterie et d’infographie

Un vernissage riche et coloré au CFP d’Alma

Yohann Harvey Simard
Le 02 avril 2026 — Modifié à 18 h 09 min le 03 avril 2026
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

Les finissants des programmes d’ébénisterie et d’infographie du Centre de formation professionnelle (CFP) d’Alma ont exposé leurs plus belles réalisations lors d’un vernissage tenu jeudi et vendredi derniers dans le nouvel atelier d’ébénisterie du Pavillon Auger du CFP.

Cela faisait plusieurs années que le département d’ébénisterie n’avait pas tenu de vernissage. Selon Bruno Simard, professeur du département, il s’agit d’une occasion en or de promouvoir le programme.

« C’est une belle et différente façon de faire connaître la formation. Les gens doivent venir en personne, et même si ça demande un peu plus d’effort, ils risquent aussi de mieux comprendre ce qu’on fait et donc de le transmettre avec plus d’émotion et de justesse lorsqu’ils vont en parler à leurs proches. Peut-être qu’un parent qui parle à son enfant va pouvoir lui dire “peut-être que tu pourrais aimer ça comme formation. J’ai vu ce que ça donne comme résultat final, ça pourrait te plaire”. »

Le vernissage regroupe les projets finaux des élèves ainsi que certaines des autres créations qu’ils ont accumulées en cours de route et dont ils sont fiers. D’ailleurs, il est valorisant pour les élèves d’exposer ainsi leur travail, estime Bruno Simard, qui confirme que le vernissage sera de retour l’an prochain.

Infographie

Par ailleurs, le vernissage de cette année est particulièrement riche alors qu’il rassemble les créations des élèves des programmes d’ébénisterie et d’infographie. Une première au CFP d’Alma.

À l’instar de leurs collègues ébénistes, force est d’admettre que les finissants en infographie n’ont pas chômé durant leur formation de 18 mois. Colorés, clairs et concis, leurs projets brillent par leur originalité et leur professionnalisme.

« C’est là qu’on voit tout le potentiel de nos élèves. Quand ils arrivent ici, ils partent vraiment de zéro. La plupart ne connaissent pas nécessairement les logiciels, et ils repartent avoir un super portfolio. Ils peuvent travailler dans divers endroits, comme dans des imprimeries, des entreprises de lettrage, des agences de site Web, etc. », affirme Geneviève Martel, enseignante en infographie.

L’enseignante rappelle que le programme d’infographie a précisément été conçu pour « refléter les exigences du marché du travail ».

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