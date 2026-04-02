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Déplacements de la grande faune

Québec demande aux conducteurs de faire preuve de prudence

Émile Boudreau
Le 02 avril 2026 — Modifié à 09 h 11 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Alors que le printemps s’installe au Québec, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) lance un appel à la vigilance auprès des automobilistes. Avec la fonte des neiges et l’adoucissement des températures, les déplacements de la grande faune augmentent à proximité du réseau routier, accroissant ainsi les risques de collisions.

Selon le ministère, plusieurs espèces, notamment les cerfs de Virginie et les orignaux, sont plus actives à cette période de l’année, se déplaçant davantage pour trouver de la nourriture ou de nouveaux habitats. Le printemps correspond aussi au moment où les jeunes cervidés nés l’année précédente quittent leur groupe familial afin d’établir leur propre territoire.

Dans ce contexte, le gouvernement du Québec rappelle l’importance d’adopter des comportements sécuritaires au volant. Il recommande notamment de respecter les limites de vitesse et de redoubler de prudence à l’aube et au crépuscule, moments où le risque de rencontrer un animal est le plus élevé.

Les conducteurs sont aussi invités à ralentir dès qu’ils soupçonnent la présence de cervidés aux abords de la route, à actionner les freins à plusieurs reprises pour avertir les autres automobilistes et à éviter toute manœuvre brusque pour tenter d’éviter un animal à la dernière seconde.

Parallèlement, le MTMD poursuit le déploiement de mesures préventives sur le réseau routier afin de réduire les risques de collisions. Celles-ci incluent l’installation d’une signalisation spécifique dans les secteurs jugés à risque, la mise en place de clôtures anticervidés pour empêcher l’intrusion des animaux sur la chaussée, ainsi que l’aménagement de passages fauniques permettant à la grande faune de traverser les routes de manière plus sécuritaire. Des travaux de déboisement préventifs sont également réalisés afin d’améliorer la visibilité des usagers de la route.

Le ministère sollicite aussi la collaboration des citoyens. Il demande de signaler toute présence de grande faune à proximité des routes, ce qui permet à ses experts de mieux cibler les secteurs nécessitant des interventions rapides et d’y appliquer les mesures appropriées. Les signalements peuvent être faits en tout temps en composant le 511, puis l’option 2.

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