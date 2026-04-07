Des indices de vétusté inquiétants pour les hôpitaux de la région

L’indice de vétusté des hôpitaux présents dans la région inquiète, notamment en ce qui concerne l’hôpital de Chicoutimi et le centre hospitalier de Jonquière, dont certaines ailes sont considérées en très mauvais état.

Selon leur plus récent carnet de santé, la moitié des ailes (A, B, E, I et J), ainsi que la chaufferie de l’hôpital de Chicoutimi, sont dans un état avancé de dégradation, l’indice de vétusté de ces lieux étant coté D ou E. À Jonquière, toutes les ailes sauf le centre de réadaptation sont cotées D. L’hôpital de La Baie fait toutefois bonne figure avec une cote B pour le bâtiment principal et les ailes de celui de Dolbeau-Mistassini se trouvent toutes entre A et C, soit très bon à satisfaisant. Le Quotidien laisse savoir qu’à Roberval, la majorité obtient un B.

Rappelons que pour calculer l’indice de vétusté, il faut connaître la valeur de remplacement actuelle du bâtiment et l’estimation des travaux pour le maintenir en bon état pour les cinq prochaines années. Les cinq centres hospitaliers de la région regroupent 45 bâtiments, tous construits à différentes époques. Le chef de service, gestion de projet et planification immobilière pour le CIUSSS, Bernard Grenier, donne en exemple Chicoutimi où certaines ailes datent de 1929 et de 1958, et qu’elles contiennent encore des éléments d’origine.

Aujourd’hui, les mises à jour sont tout de même produites sur cinq ans, mais la méthode est différente, alors que le gros du travail a été effectué sur les systèmes électromécaniques et peu sur l’architecture. Il s’agit d’une nouvelle façon de faire plus axée sur le terrain, pour un portrait plus précis, réaliste et fonctionnel.