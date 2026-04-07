Le dernier billet pour Angine de Poitrine s'envole pour 4 500 $

L’enchère du dernier billet pour le spectacle d’Angine de Poitrine, présenté le 23 avril prochain au Café du clocher, à Alma, a pris fin lundi soir à 19 h. Jusqu’à la toute dernière seconde, plusieurs participants ont tenté leur chance afin d’assister à la prestation du groupe en vogue, qui a par ailleurs lancé son deuxième album la semaine dernière.

C’est finalement Émilie St-Laurent qui a remporté le billet avec une mise de 4 500 $. La somme sera versée à La Passerelle d’Alma, une maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants.

Rappelons que l’initiative, lancée par les propriétaires du restaurant, visait à répondre à l’engouement suscité par le spectacle du duo saguenéen, après la réception de nombreux messages de clients désireux d’obtenir le dernier billet. Les participants pouvaient miser directement sur la page Facebook du Café du clocher et choisir l’organisme communautaire auquel serait remis le montant offert.

En plus de la contribution monétaire, plusieurs entreprises de la région ont décidé d’ajouter leur soutien en offrant des services à l’organisme gagnant. À la somme de 4 500 $ s’ajoutent ainsi 1 000 $ en crédits de services liés à la Loi 25 offerts par Doumont 360, 10 heures de consultation en ressources humaines d’une valeur de 2 500 $, ainsi qu’une protection en cybersécurité pouvant atteindre 1 500 $, gracieuseté de l’entreprise BGM.

Le mouvement de générosité ne s’est pas arrêté là. Le propriétaire de Lac-Saint-Jean Métal, Steve Gagnon, a choisi d’égaliser la mise pour un second organisme en remettant un montant de 5 000 $ à la maison de soins palliatifs Soli-Can Lac-Saint-Jean Est, qui soutient les personnes atteintes de cancer et leurs proches.