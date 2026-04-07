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Mardi, 07 avril 2026

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Temps de lecture : 52s

Projet de 7,1 M$

Le Collège d’Alma va l’avoir, sa résidence étudiante

Yohann Harvey Simard
Le 07 avril 2026 — Modifié à 19 h 19 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

Après plusieurs années de travail, le Collège d’Alma annonce aujourd’hui la construction imminente d’une résidence étudiante en plein cœur du centre-ville d’Alma.

Le projet, estimé à 7,1 M$, consiste en la construction d’un bâtiment de trois étages et demi d’une superficie de 392 m² comprenant 40 chambres réparties en 10 appartements avec aires communes, un appartement pour une personne à mobilité réduite ainsi que des espaces de travail.

L’appel d’offres sera lancé ce printemps en vue d’amorcer les travaux en août 2026. L’objectif est que l’immeuble puisse accueillir ses premiers occupants à la rentrée 2027.

Le projet bénéficie d’une aide financière maximale 6 M$ du ministère de l’Enseignement supérieur, d’une contribution foncière équivalente à 650 000 $ de la Ville d’Alma, d’ une mise de fonds de 300 000 $ de la part de Desjardins et d’une autre de 200 000 $ de la part de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.

« C’est un projet qui permettra au Collège d’Alma de se développer. Avec cet emplacement excessivement stratégique [au centre-ville d’Alma], il permettra aussi aux étudiants de vivre au rythme de la ville, d’avoir accès à ses services, à sa culture, à ses commerces et de s’intégrer pleinement dans la vie urbaine », estime la directrice générale du Collège d’Alma, Marie-Ève Gravel.

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