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Mardi, 14 avril 2026

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Temps de lecture : 56s

Alma

Une taxe compensatoire qui ne passe pas chez les organismes

Le 14 avril 2026 — Modifié à 07 h 18 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

L’inquiétude plane au-dessus des organismes propriétaires de logements de la ville d’Alma, alors qu’ils remettent en question la taxe compensatoire mise en place par la ville. Selon eux, augmenter l’aide aux organismes et leur imposer cette taxe est du non-sens.

Le Quotidien explique que dans la ville du lac Saint-Jean, une particularité demeure pour les organismes à but non lucratif (OBNL). En effet, ces organismes peuvent se prévaloir d’une exemption de taxes municipales, ce qui leur permet d’économiser quelques milliers de dollars par an, mais doivent par conséquent payer une «taxe compensatoire», pouvant atteindre les mêmes sommes. Cette situation ne plaît pas à certains organismes, dont la maison de rétablissement Le Renfort.

Selon la directrice générale de cette OBNL, Andréa Simard, cette tarification n’a aucun sens, surtout depuis l’augmentation municipale des sommes offertes aux organismes de la ville en 2022. Mme Simard ajoute que cette augmentation existe pour faire parler les chiffres en leur faveur. Elle souligne également qu’au Renfort, la somme de 5 000 $ est flambé en une seule journée parce qu’ils ont 27 employés, Andréa Simard maintient alors que si elle avait ce 5 000 $, sans avoir la taxe de 7 000 $ à payer, ce serait moins frustrant.

Mentionnons que la Ville d’Alma, questionnée par les médias locaux, n’est pas encore en mesure d’offrir des éclaircissements concernant la tarification compensatoire.

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