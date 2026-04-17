Conseils juridiques gratuits cette fin de semaine

Alors que les besoins en matière de soutien juridique sont grandissants et que l’accès à des conseils demeure un défi pour plusieurs, le Jeune Barreau de Montréal lance cette fin de semaine la 46e édition de sa Clinique juridique téléphonique, samedi et dimanche, de 9 h à 16 h.

Au bénéfice des résidents du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la population pourra obtenir gratuitement et de façon anonyme, par téléphone, des conseils juridiques offerts par des avocats et des notaires bénévoles. Signe que les besoins sont élevés, lors de la dernière édition, près de 3 500 personnes ont pu obtenir de l’aide en seulement deux jours.

Les juristes peuvent accompagner la population sur une variété d’enjeux du quotidien, notamment en Droit de la famille, que ce soit pour une séparation, une garde d’enfants, une pension alimentaire ou une union de fait.

Les gens pourront aussi poser des questions sur le Droit du travail, quant aux congédiements injustifiés, le harcèlement et les droits des employés.

Et si vous avez des questions concernant une succession, portant sur un héritage ou une contestation de testament, elles pourront aussi être posées. Vous avez des questions sur le Droit pénal et criminel? Ou sur le voisinage et la copropriété, portant sur des conflits, nuisances, ou gestion des immeubles? Vous pourrez aussi les poser gratuitement.

Ces conseils juridiques gratuits sont accessibles cette fin de semaine en rejoignant le 1 844‑779‑6232.