À l’Orée des Champs honorée pour son tourisme durable

La Société du réseau ÉCONOMUSÉE (SRÉ) a profité de sa rencontre annuelle des membres, tenue le 15 avril dernier à Charlevoix, pour remettre ses prix Artisans à l’œuvre 2026 à cinq entreprises qui se sont démarquées.

Parmi les distinctions décernées, le tout nouveau prix Tourisme et développement durable a été attribué à À l’Orée des Champs, une entreprise située à Saint‑Nazaire. Cette reconnaissance souligne l’intégration de principes durables, éthiques et novateurs permettant de concilier prospérité économique et respect de l’environnement et des communautés locales.

À l’Orée des Champs a su convaincre le jury grâce à une refonte complète de ses modèles d’emballage. En standardisant ses matériaux et ses formats, l’entreprise a aligné ses pratiques avec des valeurs clés du tourisme durable, misant sur la sobriété, la conformité réglementaire et la réduction de son empreinte environnementale.

« Au-delà de la valorisation des bonnes pratiques, ce prix cherche à inspirer et encourager les acteurs du secteur à adopter des approches générant des retombées positives pour leurs territoires comme pour la population locale. », a souligné Carl‑Éric Guertin, directeur général de la SRÉ.