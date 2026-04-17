Rencontre Carney-Fréchette ce vendredi

À peine officiellement en poste depuis trois jours, la première ministre caquiste Christine Fréchette rencontrera ce vendredi le premier ministre Mark Carney à Ottawa.

Des enjeux liés à l’économie, à l’immigration, aux infrastructures, à l’habitation et au coût de la vie seront abordés. La Presse Canadienne ajoute qu’il s’agit naturellement d’une toute première rencontre de travail, initiée à la demande de Mme Fréchette, qui permettra d’établir des priorités, souligne son cabinet, qui se réjouit que cette rencontre se fasse dans d’aussi courts délais. Elle obtient donc une rencontre avec M. Carney à l’intérieur de 48 heures.

Mentionnons que les deux dirigeants s’étaient déjà parlé en début de semaine, alors que M. Carney avait félicité la gagnante de la course à la chefferie caquiste. Rappelons que plusieurs dossiers font actuellement l’objet d’un litige entre Québec et Ottawa, notamment celui des travailleurs étrangers, alors que le gouvernement caquiste exhorte le fédéral à renouveler les permis de travail pour les travailleurs étrangers, demande sur laquelle plusieurs élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean appuient également. La CAQ invite aussi le fédéral à mettre en place un mécanisme de répartition équitable des demandeurs d’asile entre les différentes provinces.