Le Canada et plusieurs pays saluent la réouverture du détroit d’Ormuz

Le premier ministre Mark Carney a pris part aujourd’hui à une réunion virtuelle de haut niveau consacrée à la préservation de la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz. La rencontre était organisée conjointement par le président français Emmanuel Macron et le premier ministre britannique Sir Keir Starmer.

Au cœur des échanges figurait l’évolution rapide de la situation sécuritaire et économique dans le détroit, par lequel transite une part importante du commerce maritime mondial, notamment des hydrocarbures.

Les participants ont souligné que les menaces pesant sur la navigation dans le détroit d’Ormuz constituent un défi direct au droit international et à la stabilité économique mondiale.

Les dirigeants ont par ailleurs salué plusieurs développements encourageants dans les conflits qui font actuellement rage au Moyen-Orient, notamment le cessez-le-feu entre Israël et le Liban ainsi que l’annonce par l’Iran de la réouverture du détroit.

Le Canada s’est d’ailleurs dit prêt à prendre des mesures supplémentaires pour garantir la sécurité de la navigation dans le détroit d’Ormuz. Ces efforts pourraient inclure un renforcement du dialogue diplomatique, des initiatives de sensibilisation à l’échelle internationale et un soutien accru à la sûreté et à la sécurité des équipages maritimes traversant le détroit.

Le premier ministre Carney a également exprimé la pleine solidarité du Canada envers les partenaires du Golfe, durement touchés par les récentes attaques de représailles et par les pressions économiques qui en ont découlé. Il a appelé l’ensemble des parties concernées à poursuivre les négociations et à s’abstenir de toute action susceptible d’aggraver l’instabilité de la région.