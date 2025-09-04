Les Semeurs de contes reviennent au Lac-Saint-Jean

Les Semeurs de contes parcourront de nouveau les routes du Lac-Saint-Jean dans le but d’offrir des spectacles uniques dans huit municipalités du 4 au 12 septembre.

Depuis plus de dix ans, le collectif composé de sept conteurs professionnels de tous les horizons, va à la rencontre des communautés locales pour partager sa passion du conte. L’automne dernier, la Grande Virée des Semeurs de contes s’est tenue au Lac-Saint-Jean. Les artisans ont foulé à pied les municipalités de Sainte-Monique jusqu’à Roberval. Ils ont été marqués par l’accueil chaleureux et l’enthousiasme des gens de la place.

Cette année, ils sont de retour pour compléter l’autre partie du territoire, allant de Desbiens à Mashteuiatsh. « On est tellement content, s’exclame la conteuse Françoise Crête. Pour nous, ça va être du bonbon. »

Le principe de la tournée est simple. Les conteurs se déplacent de villes en villages, marchant en moyenne de 15 à 20 kilomètres par jour. Chaque soir, ils offrent des histoires qui font rire, rêver et voyager. Tout ça, en échange du gîte et du couvert.

Pour les participants, il s’agit d’une expérience enrichissante. « On est dans une bulle de contes. Dans le jour, on est ensemble. Parfois, on se sépare pour travailler un conte. On se retire en marchant. On discute souvent aussi pour ceux qui le veulent. C’est en même temps pour nous extrêmement formateur parce qu’on est des conteurs aux styles vraiment différents. Il y en a du côté contemporain, humoristique et poétique. Pour les gens, ça leur donne une bonne idée de ce qu’est le conte », dit celle qui fait partie des Semeurs depuis les débuts.

Chaque spectacle est unique en son genre. Le public peut revenir d’un soir à l’autre sans entendre le même récit. Comme l’indique Françoise Crête, le conte est un art vivant. «On bâtit le conte avec les gens. On le crée en même temps. Comme conteur, on n’apprend rien par cœur habituellement. On a un film qui se déroule dans notre tête et on raconte ce qu’on voit », explique-t-elle.

Les spectacles de la Grande Virée 2025 des Semeurs de contes sont gratuits. Une contribution volontaire est demandée au public.

Pour les intéressés, le périple débutera à Desbiens à la Maison Zacharie, le 4 septembre à 19 h 30. Péribonka, Vauvert, Sainte-Jeanne-d’Arc, Dolbeau-Mistassini, Albanel, Saint-Félicien ainsi que Mashteuiatsh sont les autres municipalités de la tournée.