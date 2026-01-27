SUIVEZ-NOUS

Mardi, 27 janvier 2026

Culture

Temps de lecture : 44s

Musique punk

La tournée 123Punk fera escale au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Émile Boudreau
Le 27 janvier 2026 — Modifié à 08 h 25 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Un peu plus de vingt-cinq ans après la diffusion du premier épisode de l’émission 123Punk sur les ondes de MusiquePlus, l’univers punk québécois s’apprête à revivre une partie de son histoire alors que le retour officiel de la tournée 123Punk est finalement confirmé.

Après avoir laissé planer la possibilité d’une résurrection de la tournée, l’animateur Réjean Laplanche a finalement annoncé les dates et les lieux où les spectacles seront présentés.

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, deux soirées sont au programme : le 24 avril au Café du Clocher à Alma et le 25 avril à La Nuit des temps de Chicoutimi. Les groupes qui monteront sur scène n’ont pas encore été dévoilés, mais leur identité devrait être annoncée dans les prochaines semaines, rapporte Radio-Canada.

Outre la région, la tournée visitera plusieurs autres villes, dont Québec, Rimouski, Rivière-du-Loup, Gatineau, Saint-Georges-de-Beauce, Victoriaville, Saint-Jérôme, Montréal, Trois-Rivières, Saint-Casimir, Drummondville, Longueuil et Saint-Jean-sur-Richelieu.

Réjean Laplanche n’a pas exclu l’ajout de nouvelles dates à l’occasion d’une deuxième partie de tournée envisagée pour le mois d’octobre, permettant potentiellement à d’autres villes de s’ajouter à l’itinéraire.

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES