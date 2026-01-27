La tournée 123Punk fera escale au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Un peu plus de vingt-cinq ans après la diffusion du premier épisode de l’émission 123Punk sur les ondes de MusiquePlus, l’univers punk québécois s’apprête à revivre une partie de son histoire alors que le retour officiel de la tournée 123Punk est finalement confirmé.

Après avoir laissé planer la possibilité d’une résurrection de la tournée, l’animateur Réjean Laplanche a finalement annoncé les dates et les lieux où les spectacles seront présentés.

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, deux soirées sont au programme : le 24 avril au Café du Clocher à Alma et le 25 avril à La Nuit des temps de Chicoutimi. Les groupes qui monteront sur scène n’ont pas encore été dévoilés, mais leur identité devrait être annoncée dans les prochaines semaines, rapporte Radio-Canada.

Outre la région, la tournée visitera plusieurs autres villes, dont Québec, Rimouski, Rivière-du-Loup, Gatineau, Saint-Georges-de-Beauce, Victoriaville, Saint-Jérôme, Montréal, Trois-Rivières, Saint-Casimir, Drummondville, Longueuil et Saint-Jean-sur-Richelieu.

Réjean Laplanche n’a pas exclu l’ajout de nouvelles dates à l’occasion d’une deuxième partie de tournée envisagée pour le mois d’octobre, permettant potentiellement à d’autres villes de s’ajouter à l’itinéraire.