Un hommage à la chanson québécoise au Café du Clocher

Les amoureux de la chanson québécoise sont conviés au spectacle Mathieu Grégoire chante Fiori-Séguin & Cie les 17 et 18 avril prochains au Café du Clocher.

« On dirait que le titre du spectacle est à l’envers, dans le sens où il y énormément de “compagnie” qui tourne autour de Fiori et Séguin à cette époque-là. Donc, il y a du Fiori parce qu’il y a des chansons d’Harmonium. Il y a du Séguin parce qu’il y des chansons de Richard Séguin. Il y a du Fiori-Séguin parce qu’il y a des chansons de l’album Deux cents nuits à l’heure. Et puis, il y a le “et compagnie” dans lequel on va ratisser large », affirme Mathieu Grégoire pour décrire son spectacle.

Un répertoire vaste

Ainsi, par « on dirait que le titre du spectacle est à l’envers », le chanteur-guitariste sous-entend que le spectacle comprend un répertoire qui dépasse largement les œuvres de Serge Fiori et de Ricard Séguin ou celles qu’ils ont réalisées en duo. « On a du Gilles Valiquette, du Garolou, du Jean-Pierre Ferland, du Beau Dommage, du Pierre Flynn, du Claude Dubois, etc. »

Mathieu Grégoire ajoute: « il y a aussi un medley des auteurs disparus, des auteurs qui ne sont plus de ce monde. On a décidé de leur rendre hommage avec une chanson d’une quinzaine de minutes en faisant un collage de onze grandes chansons que tous les gens peuvent chanter, où tous les gens seront bercés par un souvenir encore très frais dans leur esprit. Il y a du Félix Leclerc, du Jean Lapointe, du Raymond Lévesque, Les Bébés, du Jerry Boulet et même du Jacques Michel, notre plus récent disparu. Le medley est lié par quatre répétitions du refrain d’Un musicien parmi tant d’autres. »

En somme, le spectacle Mathieu Grégoire chante Fiori-Séguin & Cie se veut un projet audacieux reposant sur une « fusion musicale raffinée qui promet de raviver la flamme du folk et du rock progressif québécois » en célébrant les œuvres d’une multitude d’artistes qui ont conquis les cœurs des Québécois au travers des dernières décennies. « Il y a aussi plein de belles anecdotes qui sont racontées tout au long du spectacle. »

Pour se procurer des billets : https://lepointdevente.com/billets/och260417001.

Un musicien qui en a vu d’autres

Porté par trente ans d’expérience scénique, Mathieu Grégoire est reconnu pour sa voix chaleureuse, son jeu de guitare expressif et sa sensibilité. Des qualités qui lui ont permis de rendre hommage aux géants de la musique québécoise tout en y insufflant sa propre signature artistique. « Accompagné de musiciens talentueux – percussionniste, contrebassiste, pianiste et multi-instrumentiste aux vents –, il crée des arrangements riches et nuancés, alliant la chaleur de la guitare acoustique à l’élégance des instruments à vent et la profondeur de la contrebasse », peut-on lire dans la bio de son site Web.

Mentionnons aussi que Mathieu Grégoire est le pilier vocal du groupe Premier Ciel, formation qui obtiendra l’aval de Serge Fiori lui-même pour la production des chansons d’Harmonium. Depuis plus de 15 ans, Premier Ciel ne cesse de conquérir les plus grandes salles de spectacles du Québec.