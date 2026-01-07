Une stabilisation attendue pour 2026

L’année 2026 sera moins rude pour les acheteurs alors qu’une stabilisation du prix de l’immobilier est à prévoir pour la prochaine année.

Selon la directrice du bureau régional de RE/MAX, Eva Gagnon, un rééquilibrage devrait avoir lieu lors des douze prochains mois. Au micro de Radio-Canada, Mme Gagnon précise que 2025 n'a pas été une année facile pour les acheteurs, mais qu’elle était bonne pour les vendeurs.

Elle ajoute qu’il n’y avait pas beaucoup de propriétés sur le marché, ce qui faisait que l'offre n’était pas très grande et la demande était toujours très forte et constante, de cette situation aurait découlé beaucoup d'offres multiples sur les propriétés et beaucoup de surenchères. La directrice régionale de RE/MAX soutient également qu'une hausse des prix est attendue, alors que la valeur moyenne d’une maison unifam