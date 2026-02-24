SUIVEZ-NOUS

Mardi, 24 février 2026

Économie

Temps de lecture : 1 min 20 s

Tarification carbone

Les producteurs de grains exigent une exemption pour le milieu agricole

Émile Boudreau
Le 24 février 2026 — Modifié à 10 h 27 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

À l’approche du dévoilement des résultats de la 46e vente aux enchères du marché du carbone QuébecCalifornie, prévu ce mercredi, les Producteurs de grains du Québec (PGQ) lancent un appel direct à l’ensemble de la classe politique québécoise.

« Les producteurs de grains québécois en ont assez : la tarification carbone entraîne des conséquences financières importantes pour nos entreprises, puisque nous devons absorber des coûts que nous ne pouvons ni éviter ni réduire avec les technologies actuellement disponibles. », a lancé le président des Producteurs de grains du Québec, Sylvain Pion, qui estime que les producteurs se font imposer des coûts sans recevoir les outils adéquats. Une situation qu’il qualifie d’« inéquitable » et d’« inefficace ».

Les PGQ demandent aux partis politiques de reconnaître cette « injustice » qui, selon eux, compromet la compétitivité des exploitations agricoles québécoises. L’organisation presse aussi les élus et les candidats à s’engager à rectifier rapidement le tir en éliminant et remboursant la tarification carbone imposée au secteur agricole.

Un frein aux investissements climatiques

Les PGQ soutiennent que la tarification carbone frappe particulièrement fort les entreprises de grandes cultures. Ils estiment que les producteurs de grains ont versé plus de 150 millions de dollars au Fonds d’électrification et de changements climatiques (FECC) au cours des dernières années, soit près de 30 % des contributions agricoles, alors que moins de 2 % des investissements climatiques du FECC leur ont été retournés.

Pour l’organisation, ce déséquilibre financier réduit significativement la capacité des producteurs à investir dans des projets destinés à renforcer la résilience du secteur face aux impacts croissants des changements climatiques.

« Nous sommes parmi les plus exposés aux impacts climatiques, mais parmi les moins soutenus. Nous finançons massivement le FECC sans accéder aux moyens nécessaires pour réduire nos émissions ou améliorer notre résilience. », a résumé Sylvain Pion.

Celui-ci déplore également que malgré les annonces faites au courant des dernières années, les fonds tardent à se matérialiser et demeurent largement insuffisants par rapport aux montants versés depuis 2015.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Revenu Québec lance ImpôtNet Québec pour la déclaration de revenus 2025
Publié à 13h00

Revenu Québec lance ImpôtNet Québec pour la déclaration de revenus 2025

Revenu Québec a annoncé la mise en ligne d’ImpôtNet Québec, un nouveau service destiné à faciliter la transmission électronique des déclarations de revenus produites avec un logiciel autorisé pour l’année d’imposition 2025. Selon l’organisation, cette plateforme devient désormais le moyen le plus rapide et le plus sécuritaire pour les ...

LIRE LA SUITE

Création de l’Alliance de l’écosystème industriel forestier du Québec
Publié à 11h00

Création de l’Alliance de l’écosystème industriel forestier du Québec

Une quinzaine d’entreprises issues de l’ensemble de la chaîne de valeur forestière au Québec ont annoncé hier la création de l’Alliance de l’écosystème industriel forestier du Québec (AEIFQ). Cette nouvelle entité souhaite notamment remettre le bois au cœur des discussions politiques à l’approche des élections générales d’octobre ...

LIRE LA SUITE

Québec élargi les heures d’ouverture des commerces de détail
Publié hier à 16h00

Québec élargi les heures d’ouverture des commerces de détail

Le gouvernement du Québec a annoncé la mise en place, dès le 11 mars 2026, d’un projet pilote d’un an visant à prolonger les heures d’ouverture des établissements commerciaux non alimentaires. Cette initiative permettra aux commerces de détail (boutiques, magasins spécialisés, quincailleries, marchés et autres) d’ouvrir leurs portes de 6 h à 21 ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES