Revenu Québec fait le point à l’approche de l’échéance

À mi-parcours de la saison des impôts, Revenu Québec dresse un premier bilan alors que la date butoir du 30 avril approche rapidement pour la majorité des particuliers. Les contribuables qui déclarent des revenus d’entreprise disposent quant à eux d’un délai supplémentaire, jusqu’au 15 juin, pour produire leur déclaration.

Sans surprise, la transmission électronique domine largement. À ce jour, 94 % des 2 437 000 déclarations reçues ont été envoyées par Internet. Revenu Québec rappelle d’ailleurs que cette option permet un traitement plus rapide des dossiers : l’organisme vise un délai de 14 jours pour effectuer un remboursement ou transmettre un avis de cotisation lorsque la déclaration est produite en ligne, contre 28 jours lorsqu’elle est envoyée par la poste.

De plus, même en l’absence de revenus ou d’impôt à payer, Revenu Québec insiste sur l’importance de produire sa déclaration. Ce geste demeure essentiel pour avoir accès à divers crédits d’impôt, à certains programmes d’aide financière et pour éviter des retards dans le versement de sommes auxquelles un particulier pourrait avoir droit. Chaque année, près de 65 % des contribuables reçoivent un remboursement après avoir rempli leurs obligations fiscales.

Des outils pour aider les contribuables

Afin d’accompagner les citoyens dans leurs démarches, Revenu Québec a déployé le site justepourtous.ca, qui propose du contenu adapté à plusieurs profils, notamment les étudiants, les parents, les personnes aînées, les proches aidants, les personnes ou familles à faible revenu, les nouveaux arrivants et les travailleurs autonomes.

Par ailleurs, les heures d’ouverture du service à la clientèle de Revenu Québec ont été prolongées. Les citoyens peuvent désormais obtenir de l’aide de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi, et ce, jusqu’au 1er mai inclusivement.

Enfin, Revenu Québec appelle à la vigilance alors que la période des impôts est propice aux tentatives de fraude. L’organisme rappelle qu’il ne transmet jamais de remboursement et qu’il ne demande jamais de renseignements personnels par courriel ou par message texte.