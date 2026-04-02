SUIVEZ-NOUS

Dimanche, 05 avril 2026

Économie

Temps de lecture : 48s

La Régie de l’énergie lance un site pour comparer les prix de l’essence

Émile Boudreau
Le 02 avril 2026 — Modifié à 10 h 15 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Régie de l’énergie a annoncé le lancement de Régie essence Québec, un nouveau site Web permettant au public de consulter les prix de l’essence offerts par les stations-service à travers la province. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques.

Depuis le 1er avril, les commerçants d’essence et de carburant diesel visés par l’article 67.1 de la Loi sur les produits pétroliers ont désormais l’obligation de rendre accessibles leurs prix de vente sur Régie essence Québec, la seule plateforme officielle accessible au public qui centralise les prix réels des carburants.

Première en son genre au Canada, la plateforme prend la forme d’une carte interactive sur laquelle les prix de chaque station-service sont affichés. Les données sont transmises directement par les commerçants, de façon continue, ce qui permet aux consommateurs d’obtenir une information à jour, peu importe le moment ou l’endroit où ils se trouvent au Québec.

En facilitant la comparaison des prix entre les stations, la Régie de l’énergie souhaite offrir aux automobilistes les moyens de faire des choix plus éclairés au moment de faire le plein.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Ouverture imminente de Chasse et Pêche Alma dans les anciens locaux de Sportpat
Publié le 3 avril 2026

Ouverture imminente de Chasse et Pêche Alma dans les anciens locaux de Sportpat

La chaîne régionale Chasse et Pêche, déjà implantée à Chicoutimi, ouvrira bientôt une succursale à Alma dans le bâtiment commercial qui abritait autrefois le magasin Sportpat sur l’avenue du Pont Nord.   L’ouverture est prévue dans « quelques semaines », indique Éric Lapointe, copropriétaire de la chaîne avec Myriam Pelletier et Dany Munger. Huit ...

LIRE LA SUITE

La FCEI presse Ottawa de freiner ses dépenses et de réduire la dette
Publié le 3 avril 2026

La FCEI presse Ottawa de freiner ses dépenses et de réduire la dette

Alors que le déficit du gouvernement fédéral devrait atteindre 78 milliards de dollars en 2025-2026, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) hausse le ton. À l’approche de la mise à jour économique du printemps, l’organisation exhorte Ottawa à remettre de l’ordre dans les finances publiques. Dans un nouveau rapport dévoilé ...

LIRE LA SUITE

Un retour pour les contrats en sylviculture bloqués l’an dernier
Publié le 2 avril 2026

Un retour pour les contrats en sylviculture bloqués l’an dernier

La saison de plantation et de reboisement reprendra du galon, alors que les contrats de sylviculture conclus par Rexforêt, le 24 février dernier, seront reconduits.  Rappelons que Rexforêt, qui s’occupe de gérer et de coordonner les travaux de sylviculture pour le gouvernement provincial, avait été contraint de suspendre son appel d’offres pour ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES