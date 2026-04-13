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Lundi, 13 avril 2026

Économie

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Québec accorde 6,68 M$ en prêts à quatre PME de la région

Émile Boudreau
Le 13 avril 2026 — Modifié à 11 h 21 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le ministre délégué au Développement économique régional, Eric Girard, et Investissement Québec ont annoncé durant la fin de semaine un appui financier totalisant 6,68 millions de dollars à quatre petites et moyennes entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ces prêts visent à soutenir des projets d’augmentation de la productivité, représentant des investissements globaux de plus de 16,8 millions de dollars.

Faisant partie des entreprises bénéficiaires, la Ferme Olofée a reçu un prêt de 541 000 $ afin de moderniser ses installations et de construire un nouvel entrepôt. Évalué à plus de 1,8 million de dollars, le projet permettra d’accroître les capacités de transformation de l’avoine et de stockage des produits finis, tout en automatisant la gestion des ressources de l’entreprise.

De son côté, Hydrep, spécialisée dans les systèmes électrohydrauliques, prévoit l’acquisition d’un immeuble et de nouveaux équipements afin d’augmenter sa capacité de production. Le projet, estimé à plus de 6 millions de dollars, est soutenu par deux prêts d’Investissement Québec, soit un premier de 1,17 million de dollars et un second de près de 1,33 million.

Les Industries Soudex bénéficieront également de l’aide gouvernementale dans le cadre d’un projet visant à augmenter leur production de plus de 30 %. L’entreprise a fait l’acquisition d’équipements plus performants, d’un nouveau bâtiment et procédé à la modernisation de son usine actuelle. Les investissements atteignent 4,8 millions de dollars et sont appuyés par un prêt de 937 500 $ ainsi qu’un financement additionnel de 1,2 million de dollars.

Enfin, Structures Mur à mur, qui se spécialise notamment dans la fabrication de murs et de planchers préfabriqués, ajoutera une deuxième chaîne de production et apportera des améliorations à la première. L’entreprise agrandira son usine afin d’y installer une scie automatisée pour la découpe des panneaux. Ce projet, nécessitant des investissements de plus de 4,2 millions de dollars, est appuyé par deux prêts gouvernementaux totalisant 1,5 million de dollars.

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