Dave Blackburn officialisé comme candidat conservateur

Les candidats du Bloc, du NPD et du parti Libéral dans le comté Lac-Saint-Jean auront de l’opposition dans la présente campagne électorale. Dave Blackburn, qui est un natif de la région basé pour le moment en Outaouais, voit en cette élection une occasion idéale de revenir s’installer près de sa famille et de ses amis.

M. Blackburn est doyen et chercheur à l'Université du Québec en Outaouais. Il a servi dans les Forces armées canadiennes en tant qu’officier ainsi qu’à la Commission des libérations conditionnelles du Canada comme commissaire et il est titulaire d'un doctorat en sciences sociales. En entrevue au 92,5 Ma radio d’Ici, il nous parle d’abord de qui il est.

« Actuellement je suis doyen, à la formation continue et au service conseil à l’Université du Québec en Outaouais. Avant ça, j’ai été directeur de départements, professeur puis chercheur. Je me suis présenté en 2019 dans la circonscription de Pontiac. Je rêve de revenir dans la région depuis des années, j’ai d’ailleurs tenté de revenir à l’UQAC en 2022 comme vice-recteur, mais la conjoncture a fait que ça n’a pas fonctionné », raconte-t-il.

Et même s’il n’habite pas la région pour le moment, il ne se considère nullement comme un candidat parachuté.

« J’ai toujours à cœur l’intérêt de la région, de mettre mes compétences et mes expériences pour le meilleur du Lac-Saint-Jean. Je suis les enjeux de façon quasi-quotidienne. Mon père habite à Vauvert, sa conjointe habite à Dolbeau, les enfants de mon frère sont au Saguenay, mes meilleurs amis sont encore là », mentionne le principal intéressé.

Le candidat Blackburn qui a complété ses obligations envers le directeur du scrutin, n’a pas pu arriver avant la fin de semaine dernière dans la précédente campagne, et ce en raison d’engagements professionnels. Il confie ses intentions.

« J’ai appris en 2019, que c’était essentiel d’écouter les gens. Je veux bien proposer de nombreux engagements, mais ce que je veux faire avant tout, c’est de rencontrer les gens. J’ai déjà une bonne idée des préoccupations actuellement, la situation avec la guerre tarifaire, et c’est sûr que je vais me pencher là-dessus. »

Dave Blackburn, qui au Lac-Saint-Jean complète l’équipe des candidats conservateurs Fanny Boulanger dans Jonquière et Richard Martel dans Chicoutimi-Le Fjord, ne dit pas non à tout débat avec ses opposants, à la condition que le tout soit fait dans le respect.

« J’ai l’intention de mener une campagne qui sera constructive et positive, et au final que le meilleur gagne. Je suis très ferré et bien préparé lorsque vient le temps d’amener des discussions sur certains dossiers. Je n’ai aucun problème à participer à des débats, le tout dans une perspective constructive. »