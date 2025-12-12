Contenu commandité

Histoire d’enrichir vos idées-cadeaux pour ce Noël, la Galerie du Jouet vous présente son Top 10 des jeux et jouets les plus populaires en 2025! Jeux de party, tendances TikTok, bricolage, LEGO, peluches, casse-têtes… toutes les sections du magasin y passent !

1 - PELUCHES

Les peluches Labubu

Ces petites créatures au visage grimaçant et au charme éclaté font un véritable buzz sur les réseaux sociaux. Bien que les modèles de collection se vendent à prix exorbitants, de superbes versions accessibles sont désormais offertes en boutique. Peluches, porte-clés, sacs à dos, doudous, coussins : toute une famille colorée attend les fans.

2 - JEUX DE PARTY

Hister (toutes les versions !)

Hister, c’est un jeu musical où l’on doit placer des extraits sonores sur une ligne du temps simplement en s’aidant de ses souvenirs (ou de son instinct !). Pas besoin d’être un mélomane pour gagner ! Lancé il y a deux ans, il existe maintenant plusieurs éditions : Franco, Plaisirs coupables, Party d’été et les tout nouveaux Hister Bingo et Rouge FM. Un incontournable pour les soirées entre amis.

3 - JEUX DE PARTY - ÉDITION QUÉBEC

Grab the mic

Grab the Mic, le jeu de karaoké pour ceux qui ne savent pas chanter ! Tournez une carte, lisez le mot et le premier joueur à identifier une chanson incluant ce mot attrape le micro en mousse pour chanter ! Regardez vos amis se débattre avec les paroles sous pression, avec des performances hilarantes de chansons populaires. Un jeu rapide et excitant qui garde tout le monde sur le quivive ! Celui qui accumule le plus de titres l’emporte. Simple, drôle, efficace.

4 - PRODUITS DÉRIVÉS (ENFANTS & ADULTES)

Stitch

La sortie de Stitch 2 au cinéma cette année a ravivé l’amour pour le petit extraterrestre bleu, autant chez les enfants que chez les adultes. Peluche, casse-têtes (de 100 à 1000 pièces), sacs à main, serviettes de plage, portefeuilles, LEGO… Tout est disponible aux couleurs de Stitch !

5 - ENFANTS ET COLLECTIONNEURS

Pokémon

Près de 30 ans après leurs débuts, Pikachu et ses amis connaissent un nouvel essor qui ne montre aucun signe de ralentissement. Puzzle 4D, cartes de collection, peluches, figurines, Pokéball ou accessoires pour apprentis dresseurs : les produits Pokémon demeurent une valeur sûre.

6 - BRICOLAGE

Les bracelets de l’amitié

Un grand retour ! Ces bracelets tressés avec des fils colorés sont devenus un symbole de style et de créativité. Les ensembles d’aujourd’hui sont magnifiques, bien plus modernes et éclatants que ceux des années 90. À vos fils, tressez et créez !

7 FAMILLE & COLLECTIONNEURS LEGO

On peut dire que LEGO sait réinventer la roue ! Au fil des ans, la marque a lancé de nouvelles lignes qui font fureur. Parmi elles, la série SPEED offre des voitures iconiques à prix accessibles, dont la vedette est la célèbre voiture du film Rapides et dangereux. La gamme Botanical charme les mains plus délicates avec ses fleurs si réalistes qu’elles deviennent de véritables décorations intérieures et centres de table.

8 ADULTES

Cahiers à colorier par numéros et crayons acryliques

Le coloriage pour adultes explose en popularité. Les cahiers à colorier par numéros — inspirés du principe de la peinture à numéros — permettent de créer des oeuvres magnifiques grâce aux crayons acryliques. Les thèmes abondent : Disney, animaux, paysages, monuments… Un cadeau zen et parfait pour décrocher.

9 ADULTES

Casse-têtes Delphy

La compagnie québécoise Jacarou a lancé Delphy, une superbe collection de casse-têtes aux couleurs douces et aux personnages poétiques. Un style unique, reconnaissable entre mille, et un produit local très recherché.

10 BÉBÉS

Bluey et Peppa Pig

Les tout-petits raffolent de leurs héros télévisuels ! Les personnages de la série Bluey (qu’on retrouve notamment sur Disney+) et de Peppa Pig (présente sur Netflix) explosent en popularité : peluches lestées, figurines, LEGO Duplo, casse-têtes, jeux de société… tout part vite. Colorées, amusantes et recherchées, ce sont les deux véritables vedettes du moment.

