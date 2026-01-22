Orchestre symphonique du SLSJ - Le Promeneur

Contenu commandité

SAMEDI 7 février 2026, 20h | SALLE MICHEL-CÔTÉ

Février. La nature dort sous son édredon blanc. Et pourtant, les vallées verdoyantes, les forêts vivifiantes, le chant des oiseaux, les orages, les ruisseaux et autres scènes bucoliques se réveilleront le temps d’un concert, pour faire la fête au nouveau chef de l’OSSLSJ, qui nous visitera pour la première fois avec une programmation où la nature est reine. Histoire de mieux le connaitre, nous avons souhaité laisser la parole au chef Johann Stuckenbruck afin qu’il nous présente ce premier concert de 2026.

Quelles sont les caractéristiques de l’OSSLSJ que vous appréciez particulièrement?

Tous les membres de l’OSSLSJ, en plus d'être d'excellents musiciens, travaillent avec enthousiasme et positivité. Pour moi, cela signifie que chaque répétition est efficace, musicale et agréable. Et je pense que cela se ressent sur scène, à chacune de nos représentations.

De quelle façon avez-vous choisi la thématique et la programmation du concert?

Le programme est né de notre désir d'interpréter un concerto avec notre fantastique cor solo, Mikhailo Babiak. Et quoi de mieux pour mettre en valeur son talent que le deuxième concerto très virtuose de Richard Strauss? Dès lors, le choix s'est imposé naturellement. Sachant que Strauss puisait son inspiration dans la nature, la Sixième Symphonie de Beethoven et Im Sommerwind de Webern offraient des couleurs complémentaires et des thèmes pastoraux, tout en créant un contraste stylistique suffisamment intéressant pour faire de ce programme un voyage musical équilibré et enrichissant.

Avez-vous des détails à souligner dans les œuvres au programme?

Dans la pièce de Webern, on peut entendre des passages en solo évoquant le chant d'un oiseau ou le son d'un cor de berger. Dans l’œuvre de Strauss, surveillez le passage du cor solo avec la section des cors dans le troisième mouvement. C’est un moment fort qui donne l'impression d'une fanfare de chasse. La Sixième Symphonie de Beethoven comporte des passages qui imitent des phénomènes naturels. Par exemple, dans le deuxième mouvement, Beethoven imite le murmure d'un ruisseau comme base rythmique. Et vers la fin, les bois solos jouent des chants d'oiseaux de différentes espèces. De plus, le quatrième mouvement évoque une tempête féroce.

Y a-t-il un élément particulier pour lequel vous aimeriez qu'on vous reconnaisse?

Je laisse l'avenir s'en charger! Je ne suis qu'un membre d'une équipe, et nous travaillons tous ensemble pour apporter le plus d'inspiration et le plus de musique possible à la région, et ce, du mieux que nous le pouvons. Notre souhait est d’offrir au Saguenay–Lac-Saint-Jean une qualité artistique reconnue.

Merci et bienvenue au nouveau maestro!

Éléonore Côté, membre Concerto

Après des études en musique et en littérature, Éléonore poursuit un parcours professionnel se promenant entre développement de projets, communication, enseignement et rédaction en tout genre. Elle est aujourd’hui conseillère pédagogique à la Formation continue du Collège d’Alma. La musique a toujours fait partie de sa vie, comme le démontrent, entre autres, ses diverses implications, au fil du temps, au sein des conseils d’administration du Camp musical du Lac-Saint-Jean, de l’Académie des porteurs de musique et du comité Concerto. Parce que, pour paraphraser Nietzsche, « la vie sans musique est tout simplement une erreur. »

Pour acheter vos billets;

Visitez le site https://www.almaspectacles.com/spectacles/orchestre-symphonique-du-slsj-le-promeneur

Téléphonez au 418 545-3330

Contactez la billetterie au billetterie@ville.alma.qc.ca

Achetez vos billets sur place à la Billetterie de la Salle Michel-Côté, le mercredi de 16h à 19h ou 3h avant le spectacle.

et à la Bibliothèque d'Alma, sur les heures d'ouverture.