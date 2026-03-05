Culture Almatoise

Contenu commandité

C’est le lundi 2 mars dernier que La Marmite Fumante procédait à son déménagement officiel dans les nouveaux locaux de Coderr. Créé en 1991 et installé dans l’ancien presbytère Saint-Joseph, cet organisme repose entièrement sur l’engagement de bénévoles. Il assure, depuis plus de 30 ans, la préparation et la distribution de repas destinés aux personnes en situation de vulnérabilité. M. Réjean Couture, président de La Marmite Fumante, soutient que « la décision d’effectuer ce changement a été prise dans une perspective de pérennité du service » afin d’offrir à la clientèle un milieu plus fonctionnel et adapté, tout en assurant la continuité de cette mission essentielle.

La situation économique étant de plus en plus difficile, combinée à un isolement social grandissant, font en sorte que les besoins des personnes vulnérables ne cessent d’augmenter. Ces nouvelles installations permettront notamment d’améliorer l’ergonomie des espaces et d’accroître le nombre de repas distribués chaque jour. À l’heure actuelle, ce sont environ 600 repas par semaine qui sont servis, en plus des denrées alimentaires offertes afin de permettre aux bénéficiaires de se nourrir convenablement en dehors des heures d’ouverture. Les opérations de la Marmite Fumante desservent Alma ainsi que les municipalités de Saint-Henri-de-Taillon et de Sainte-Monique.

Notons que plus de 65 bénévoles s’impliquent avec dévouement au sein de l’organisation. Ces volontaires engagés ont à coeur de créer des moments de partage et de briser l’isolement. M. Couture souligne que, tant pour lui que pour l’ensemble de l’organisation, il est essentiel de favoriser la solidarité locale.

C’est d’ailleurs grâce au travail exceptionnel et à l’engagement constant de ces bénévoles que cette mission peut se concrétiser jour après jour.