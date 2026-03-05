SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 05 mars 2026

Extra

Temps de lecture : 1 min 8 s

La Marmite fumante

Culture Almatoise

Le 05 mars 2026 — Modifié à 13 h 40 min le 04 mars 2026
Par Ville d'Alma

Contenu commandité

C’est le lundi 2 mars dernier que La Marmite Fumante procédait à son déménagement officiel dans les nouveaux locaux de Coderr. Créé en 1991 et installé dans l’ancien presbytère Saint-Joseph, cet organisme repose entièrement sur l’engagement de bénévoles. Il assure, depuis plus de 30 ans, la préparation et la distribution de repas destinés aux personnes en situation de vulnérabilité. M. Réjean Couture, président de La Marmite Fumante, soutient que « la décision d’effectuer ce changement a été prise dans une perspective de pérennité du service » afin d’offrir à la clientèle un milieu plus fonctionnel et adapté, tout en assurant la continuité de cette mission essentielle.

La situation économique étant de plus en plus difficile, combinée à un isolement social grandissant, font en sorte que les besoins des personnes vulnérables ne cessent d’augmenter. Ces nouvelles installations permettront notamment d’améliorer l’ergonomie des espaces et d’accroître le nombre de repas distribués chaque jour. À l’heure actuelle, ce sont environ 600 repas par semaine qui sont servis, en plus des denrées alimentaires offertes afin de permettre aux bénéficiaires de se nourrir convenablement en dehors des heures d’ouverture. Les opérations de la Marmite Fumante desservent Alma ainsi que les municipalités de Saint-Henri-de-Taillon et de Sainte-Monique.

Notons que plus de 65 bénévoles s’impliquent avec dévouement au sein de l’organisation. Ces volontaires engagés ont à coeur de créer des moments de partage et de briser l’isolement. M. Couture souligne que, tant pour lui que pour l’ensemble de l’organisation, il est essentiel de favoriser la solidarité locale.

C’est d’ailleurs grâce au travail exceptionnel et à l’engagement constant de ces bénévoles que cette mission peut se concrétiser jour après jour.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Checklist : les éléments techniques à valider avant un investissement en transport lourd
Publié hier à 10h56

Checklist : les éléments techniques à valider avant un investissement en transport lourd

Investir dans un équipement de transport lourd représente une décision stratégique pour toute entreprise œuvrant dans les secteurs industriels, municipaux ou du recyclage. Au-delà du coût d’acquisition, ce type d’investissement influence directement la productivité, la sécurité et la rentabilité des opérations à long terme. Une analyse rigoureuse ...

LIRE LA SUITE

La programmation de mars de Ville d'Alma Spectacles
Publié le 27 février 2026

La programmation de mars de Ville d'Alma Spectacles

Contenu commandité Phéromones - Le jour en pleine nuit Jeudi 5 mars à la Boîte à Bleuets, à 20 h Phéromones vous présente Le jour en pleine nuit, un spectacle de lancement incandescent, haut en couleurs et porté par des sonorités dichotomiques. Plus que jamais, la formation rock progressive transmet sa musique avec passion, présentant les ...

LIRE LA SUITE

6 conseils pour l'entretien d'un drain français
Publié le 25 février 2026

6 conseils pour l'entretien d'un drain français

Le drain français est un élément essentiel du système de drainage d’une maison. Installé autour des fondations, il sert à capter et à rediriger l’eau souterraine afin de prévenir les infiltrations, l’humidité excessive et les dommages structurels. Pourtant, comme tout composant technique, il nécessite un entretien régulier pour conserver son ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES