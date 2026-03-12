La Flashe : habiter le territoire autrement

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

Du 9 au 28 mars, La Flashe revient à Alma avec sa 21e édition sous le thème Présences. Produite par IQ L’Atelier, l’événement multidisciplinaire existe depuis 2003 et rassemble artistes professionnels, relève et étudiants en formation autour d’une idée simple : faire vivre la création au public, et pas seulement la lui présenter.

« Le public est autant sollicité que les artistes », explique Bianka Robitaille, directrice d’IQ L’Atelier. « Les gens ne viennent pas seulement assister à un spectacle, ils vivent une expérience en relation avec les artistes. » Théâtre, arts visuels, résidences, rencontres : La

Flashe mise sur la rencontre et la participation.

Si l’événement traverse les années, c’est parce qu’il se transforme. « D’une année à l’autre, la programmation est différente. On s’adapte au milieu, aux partenaires, aux artistes. On est beaucoup dans la découverte et l’expérimentation. » En collaboration étroite avec la Ville d’Alma et le Collège d’Alma, La Flashe cultive aussi un important volet éducatif, favorisant la transmission entre générations.

Cette année, le thème Présences prend forme à travers le feuilleton théâtral Malma Mater, présenté en trois épisodes distincts les 15, 21 et 28 mars. Chaque épisode se déroule dans un lieu différent et propose une expérience unique. Le premier invite le public à déambuler en suivant les comédiens de scène en scène. Le second prend la forme d’une masterclass où l’auteur échange avec le public et déconstruit le processus de création. Le troisième, baptisé « rallye automobile », entraîne les spectateurs dans la ville pour une exploration poétique du territoire.

« C’est une façon d’habiter la ville autrement », souligne Bianka Robitaille. « On explore notre territoire avec le public. » Chaque épisode peut être vécu indépendamment, même si des rappels permettent de suivre l’évolution des personnages.

En parallèle, la résidence en arts visuels de Joëlle Gobeil, présentée à la galerie du Collège d’Alma du 9 au 26 mars, explore la notion de deuil, une autre forme de présence qui se terminera par son vernissage le 26 mars. Le même soir, le public pourra aussi assister à la pièce Tuer Kill Bill.

Accessible dès 12 ans, La Flashe s’adresse à un large public curieux. « C’est pour se sortir un peu de sa zone de confort », résume la directrice. Les propositions sont uniques, conçues spécialement pour l’événement, sans longues séries de représentations.

La Flashe, c’est une invitation à ralentir, à marcher, à écouter, à rencontrer. Bref, à être présent.

Pour découvrir la programmation complète et vous procurer des billets, visitez le site web d’IQ L’Atelier, leur page Facebook ou la plateforme lepointdevente.com.

