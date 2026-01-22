Langage Plus : un lieu où l’art actuel se vit, se ressent et se partage

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

Situé à Alma, Langage Plus est bien plus qu’une galerie. Depuis 1979, le centre diffuse l’art contemporain en favorisant recherche, expérimentation et liberté de création. « Nous ne sommes pas une galerie commerciale. Notre rôle est d’offrir un espace de diffusion et de recherche aux artistes, sans obligation de vente », explique Catherine Gagnon, directrice générale.

Peinture, installation, photographie, vidéo, art numérique : les formes sont multiples et souvent surprenantes. Les artistes peuvent même transformer l’espace. « La galerie devient un médium : les artistes peuvent repeindre, percer, installer et expérimenter. On pousse les concepts plus loin que le simple mur blanc. »

Si l’art contemporain peut parfois sembler intimidant, Langage Plus travaille activement à le rendre accessible. Grâce à un important volet de médiation culturelle, le centre accueille des groupes de tous âges, de la petite enfance aux adultes, souvent combinant visites et ateliers de création. « La création met en lumière des talents qui ne se révèlent pas toujours dans d'autres contextes. Elle rappelle qu’il existe plusieurs formes d’intelligence et de sensibilité », raconte Catherine Gagnon.

Deux expositions à venir, à compter du 30 janvier, illustrent parfaitement cette diversité. Dans la salle principale, Christian Messier présente une série de peintures à l’huile accompagnées d’une trame sonore immersive avec son exposition L’étrange ballet des étourneaux. « Ses oeuvres nous ramènent à notre propre inconfort, à notre introspection. On est invité à ressentir, à se questionner, mais aussi simplement à se laisser porter », explique la directrice. Jeux de lumière, composition et atmosphère étrange créent une expérience sensible et profonde.

Dans une autre salle, l’artiste régionale Emy G. St-Laurent propose Habitats omniscients, où le spectateur entre littéralement dans l’univers organique et coloré de l’artiste. « C’est ludique, féerique, parfois étrange, mais surtout très vivant. Sa technique est impressionnante et son univers donne envie d’explorer. »

Avec sa programmation variée et ses projets immersifs, Langage Plus invite le public à explorer l’art actuel sous toutes ses formes. Plus qu’un lieu d’exposition, Langage Plus est un espace d’expérience, de réflexion et de découverte. Un endroit où l’on peut analyser… ou simplement ressentir. L’accès est gratuit et le centre est ouvert tous les après-midis, du mardi au dimanche, permettant à chacun de venir s’immerger dans les expositions à son propre rythme.

Pour découvrir la programmation, les artistes et les activités offertes, visitez langageplus.com ainsi que la page Facebook de Langage Plus.

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

540, Sacré-Coeur Ouest, 2e étage, suite 8, Alma

Consultez les événements culturels à ne pas manquer en région.