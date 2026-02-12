Café du Clocher : 23 ans de musique, de proximité et de découvertes à Alma

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

Depuis 2003, le Café du Clocher est bien plus qu’un simple resto- bar : c’est une scène où la culture prend vie, un lieu où l’intimité des spectacles crée des expériences uniques pour le public.

« On a la chance de recevoir beaucoup d’artistes d’un peu partout au Québec, même à l’international. Des groupes qui jouent dans les grandes salles aiment venir se gâter devant un petit public intimiste», explique Sam Gingras, copropriétaire avec Pierre-Yves Villeneuve. La salle, d’une capacité de 120 personnes, favorise une proximité rare entre les artistes et leur public, créant un sentiment d’appartenance unique.

Le Café du Clocher mise sur la diversité musicale et la découverte. De la scène locale aux artistes émergents, en passant par des pionniers du punk-rock ou de l’électro-punk, chaque soirée est une invitation à explorer de nouveaux univers sonores. Sam Gingras souligne : « Nous sommes une première scène pour beaucoup de jeunes musiciens, mais il n’y a pas d’âge : certains se réveillent à 40 ou 50 ans avec une passion musicale. Le public est aussi extrêmement varié. »

Cette attention à la relève se manifeste également à travers Le Laboratoire, une collaboration hebdomadaire avec le collège d’Alma. Les étudiants en musique et sonorisation y participent à des performances encadrées, offrant aux jeunes un espace de pratique et d’expérimentation. « Ça a ramené les jeunes les jeudis soirs et ça leur a donné la chance de jouer devant un public », précise Sam Gingras.

La programmation de cet hiver-printemps confirme l’ampleur et la richesse de l’offre culturelle du Café. Parmi les coups de coeur à venir : Émile Bilodeau avec « Bill aux îles » le 19 février, Crash ton Rock le 20 février, Alix Fernz et Patche le 27 février, Joe Evil Piano Show avec Vincent Peake le 14 mars, et Sandra Contour accompagnée de Blamm le 3 avril. « C’est important de soutenir la scène artistique locale et de donner une chance aux artistes émergents, mais aussi d’offrir au public des noms connus qu’on a la chance d’accueillir ici », ajoute le copropriétaire.

Au Café du Clocher, la culture se vit intensément, que ce soit à travers les spectacles ou la convivialité qui entoure chaque soirée. « Le Café du Clocher, c’est un des derniers repères underground, autant musical que culinaire. On fait ce qu’on fait avec amour depuis plus de 23 ans, on le fait d’abord pour nous, parce qu’on est des tripeux de musique et on va continuer de le faire pour nos publics aussi », conclut Sam Gingras.

Pour plus d’informations sur la programmation, sur les événements ou pour acheter des billets, visitez le site web ou la page Facebook du Café du Clocher.

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

540, Sacré-Coeur Ouest, 2e étage, suite 8, Alma

Consultez les événements culturels à ne pas manquer en région