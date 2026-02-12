Quand l'hiver devient une fête nordique à Alma

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

Place Festivalma se transformera, les 20, 21 et 22 février, en véritable royaume nordique à l’occasion de la 2e édition du Bifröst. Sculptures de glace monumentales, jeux de lumière, musique électronique et ambiance immersive : le festival propose une expérience hivernale hors du commun, pensée pour faire vibrer Alma au coeur de l’hiver.

« C’est vraiment un autre monde. Il y a beaucoup de sculptures, une grosse ambiance, des jeux de lumières… c’est juste du wow. C’est vraiment impressionnant », résume Cécile Mahébèze, responsable marketing et communications chez Festivalma.

Inspiré de la mythologie nordique, le nom Bifröst fait référence au pont scintillant reliant la terre et le ciel. Une image forte, qui incarne bien l’univers du festival. « On voulait un événement électro avec les sculptures de glace, dans un thème viking, une fête nordique, quelque chose de spectaculaire », explique- t-elle.

Dès l’entrée sur le site, les festivaliers sont plongés dans cet univers où les sculpteurs de glace occupent une place centrale, tout comme les artistes musicaux. « On met vraiment de l’avant autant les sculpteurs que les DJ. Les gens découvrent les oeuvres dès leur arrivée, puis la musique prend le relais », précise Cécile Mahébèze.

Côté programmation, le vendredi 20 février s’ouvre avec DJ Blaas dès 18 h 15, suivi du duo Tizi b2b Shieldie, qui fera monter l’énergie jusqu’en soirée. Le samedi 21 février, la musique électronique prendra toute la place avec Vallée du Vent, Seb Fauteux, Cece The Red, avant l’entrée en scène de la tête d’affiche Mike Demero, en prestation pour la toute première fois à Alma. Le dimanche 22 février, Vallée du Vent sera de retour en matinée pour une ambiance plus douce et contemplative.

Le Bifröst se vit aussi au-delà du site principal. Des afters sont prévus au centre-ville, notamment au Dooly’s et au Café du Clocher, et un service de navette permet aux festivaliers de profiter pleinement de l’événement du début à la fin. « On veut vraiment accompagner les gens tout au long du festival, pour qu’ils vivent une expérience complète », souligne la responsable.

Pensé pour une clientèle principalement 20 à 45 ans, le Bifröst demeure accessible à tous, que ce soit en journée pour découvrir tranquillement le site ou en soirée pour faire la fête. « C’est vraiment à vivre. On peut venir en journée, découvrir l’univers, puis revenir le soir si on a envie d’aller plus loin », ajoute-t-elle.

Présenté en coproduction par Festivalma et les Productions Hivernales, le Bifröst s’impose comme un rendez-vous hivernal incontournable au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Pour tous les détails sur la programmation, les billets et les services offerts, visitez le site web bifrostalma.com ou la page Facebook de Festivalma.

