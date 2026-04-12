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Alarmes Sécurtech JE

En croissance depuis plus de 25 ans

Le 12 avril 2026 — Modifié à 17 h 38 min le 10 avril 2026
Par Alarmes Sécurtech JE

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En 2000, ­Jimmy et ­Enrico ­Allard font l’acquisition de ­Sécurtech Inc., une entreprise qui existait déjà depuis quelques années au ­Lac-St-Jean. Dès le départ, les deux frères voient un fort potentiel de développement et entreprennent de structurer et faire croître les opérations.

Un premier tournant survient en 2005, lorsqu’ils suivent une formation spécialisée en programmation de panneaux d’incendie chez ­Mircom, à Toronto. Cette nouvelle expertise marque le début d’un positionnement plus complet en sécurité. La même année, ils font l’acquisition de la compagnie ­Alarmes G. Simard, à ­Alma. À ce moment, l’entreprise compte quatre employés.

La croissance se poursuit en 2010 avec l’achat d’un bâtiment dans le parc industriel de Naudville, à ­Alma. L’entreprise devient alors ­Alarmes Sécurtech ­JE Inc. et compte désormais sept employés pour répondre à une demande en forte progression. Soucieux d’élargir leur territoire, les propriétaires ouvrent également un centre de services à ­Chibougamau, permettant de desservir ­Chapais, ­Chibougamau et les communautés environnantes.

À partir de 2013, l’équipe continue de s’agrandir avec l’arrivée de techniciens certifiés, portant aujourd’hui le nombre d’employés à 11. En 2019, un agrandissement du bâtiment d’Alma est réalisé afin d’augmenter la capacité d’entreposage et d’ajouter des espaces de travail. Puis, en 2021, malgré un contexte de pandémie, l’entreprise procède à l’acquisition de ­Détectra inc., renforçant ainsi sa présence dans la région.

Aujourd’hui, ­Alarmes ­Sécurtech ­JE offre des services complets en alarme incendie, intrusion, contrôle d’accès et surveillance par caméra et ce, pour toute la région du ­Saguenay – Lac-St-Jean. Principalement active dans le secteur commercial, elle dessert aussi une clientèle résidentielle. Les systèmes d’intrusion permettent notamment une gestion à distance via une application mobile, offrant un contrôle simple et efficace.

Avec plusieurs projets en cours et en prévision pour le futur également, les propriétaires tiennent à remercier leur clientèle pour sa confiance, ainsi que leur équipe, dont l’engagement et l’expertise sont essentiels au succès de l’entreprise

Découvrez l’histoire des entrepreneurs présentés dans le cahier Portraits d'entreprises d'ici.

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