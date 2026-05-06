Un nouvel actionnaire et des investissements porteurs pour Plomberie Roy

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Solidement enracinée dans la région depuis plus de 50 ans, Plomberie Roy poursuit son évolution avec assurance. Fondée par monsieur Réal Roy, l’entreprise a d’abord été reprise par sa fille, Linda Roy, avant de passer, il y a quatre ans, entre les mains de Denis Harvey et Julie Hudon. Déjà bien impliqués au sein de l’organisation — Denis à titre de chargé de projet depuis 15 ans et Julie comme designer depuis 25 ans mais 7 ans au sein de l’entreprise — ils représentaient une relève naturelle, profondément ancrée dans les valeurs et la culture de l’entreprise.

Depuis le 1er février, un nouveau chapitre s’ajoute à cette continuité avec l’arrivée d’Anthony Boudreault dans l’actionnariat. Chargé de projet depuis cinq ans, il s’est rapidement distingué par son engagement et la qualité de son travail. Son intégration vient renforcer une équipe de direction complémentaire, désormais composée de trois actionnaires unis par une vision commune.

Aujourd’hui, Plomberie Roy compte une trentaine d’employés et franchit une étape importante de son développement grâce à un agrandissement majeur de ses installations. Ce projet, représentant un investissement de 1,4 million de dollars, a permis de transformer en profondeur le bâtiment d’origine — une maison datant des années 1950 — dont l’extérieur a été entièrement modernisé. À cela s’ajoute l’acquisition, il y a deux ans, de la résidence voisine, déplacée afin de libérer l’espace nécessaire à l’expansion de l’entrepôt.

Cet agrandissement répond à un besoin bien concret. « Notre entrepôt était devenu trop petit, nous manquions réellement d’espace. Cet agrandissement était essentiel à notre bon fonctionnement », souligne Julie Hudon. Désormais, les installations sont optimisées, mieux organisées et conçues pour faciliter le travail au quotidien. Un espace distinct dédié à la ferblanterie a également été aménagé, permettant de structurer davantage les opérations et d’en accroître l’efficacité.

L’entreprise s’est en outre dotée d’équipements à la fine pointe de la technologie, dont une plieuse à tablier CNC, une table de découpe plasma, ainsi qu’un dépoussiéreur et un compresseur industriel. Ces ajouts renforcent considérablement la capacité de production et la précision des réalisations.

Au-delà de ses infrastructures, Plomberie Roy se distingue par l’étendue de son offre. L’entreprise est en mesure de prendre en charge l’ensemble de la mécanique du bâtiment grâce à une équipe multidisciplinaire regroupant plombiers, ferblantiers et frigoristes. Cette approche intégrée simplifie grandement la gestion des projets pour la clientèle, tout en assurant une cohérence et une qualité d’exécution à chaque étape.

Sa salle de montre constitue également un atout majeur. Reconnue à travers la région, elle attire une clientèle variée à la recherche de produits distinctifs, d’un vaste inventaire et de marques exclusives. L’entreprise se positionne volontairement dans les segments moyen et haut de gamme, avec un souci constant de qualité. « Nous ne travaillons pas avec du bas de gamme. Pour nous, la durabilité et la satisfaction du client passent avant tout », affirme Julie Hudon.

Plomberie Roy se démarque aussi par son accompagnement personnalisé. Entre tradition et modernité, Plomberie Roy confirme sa position d’acteur incontournable dans son domaine. Une entreprise en pleine croissance, portée par une relève engagée, des investissements stratégiques et une volonté constante d’offrir un service à la hauteur de sa réputation.

Plomberie Roy

418 668-2351

795 Boulevard St Jude, Alma