30 ans d’évolution

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Fondée en 1996 à ­Hébertville-Station, ­Usinage ­BT célèbre aujourd’hui 30 ans d’activité. À l’origine, tout commence dans le garage du père du fondateur et actuel propriétaire, monsieur ­Bernard ­Tremblay. C’est là qu’il lance ses opérations, avec des équipements de base et une volonté claire de travailler à son compte.

Les premières années sont marquées par la débrouillardise et l’apprentissage. Les contrats sont variés, souvent complexes, et chaque mandat contribue à bâtir l’expérience et la réputation de l’entreprise. Rapidement, le ­bouche-à-oreille s’installe et permet à ­Usinage ­BT de se faire connaître auprès d’une clientèle locale qui recherche un service fiable et accessible.

Au fil du temps, la charge de travail augmente et l’espace devient rapidement limité. Une première étape importante est franchie avec le déménagement des opérations dans un local plus grand. Cette transition permet d’augmenter la capacité de production, d’intégrer de nouveaux équipements et de structurer davantage les activités au quotidien.

L’année 2004 marque un moment charnière avec l’achat de la bâtisse actuelle. Cet investissement vient stabiliser les opérations et offre à l’entreprise un environnement de travail mieux adapté à ses besoins. Avec plus d’espace et une meilleure organisation, ­Usinage ­BT peut alors répondre à une demande croissante, améliorer ses délais et élargir sa clientèle.

Les années suivantes confirment cette progression. L’entreprise développe une base de clients diversifiée, autant dans le secteur industriel qu’agricole. Elle intervient autant pour la fabrication de pièces sur mesure que pour la réparation, souvent dans des contextes où les délais sont serrés et les équipements essentiels au bon fonctionnement des opérations de ses clients.

Comme plusieurs entreprises du secteur, ­Usinage ­BT fait face à certaines périodes plus difficiles, notamment au début des années 2000. Une baisse importante du chiffre d’affaires oblige à revoir certaines façons de faire. L’entreprise choisit alors de s’adapter, de diversifier ses sources de revenus et de maintenir ses standards de qualité, ce qui lui permet de traverser cette période et de relancer sa croissance.

L’amélioration continue passe aussi par l’investissement en équipement. Afin de demeurer compétitive, l’entreprise a récemment fait l’acquisition de nouvelles machines, dont une fraiseuse hybride et un tour hybride. Ces équipements permettent d’augmenter la précision des pièces, d’optimiser les procédés de fabrication et de réduire les délais de production, tout en répondant à des demandes de plus en plus techniques.

Aujourd’hui, ­Usinage ­BT compte quatre employés à temps plein, en plus d’une secrétaire. Cette équipe restreinte permet de conserver une grande flexibilité, une communication directe et une capacité d’adaptation rapide aux besoins spécifiques de chaque client. L’entreprise est reconnue pour la rapidité de son service et la qualité constante de son travail, deux éléments qui expliquent la fidélité de ses clients d’un peu partout dans la région et une demande soutenue pour ses services.

Après 30 ans, ­Usinage ­BT poursuit ses activités avec la même approche : répondre efficacement aux besoins, s’adapter aux réalités du terrain et continuer d’investir pour assurer sa pérennité. Une évolution constante, appuyée sur des bases solides et une expertise développée au fil des années.

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