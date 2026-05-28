SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 28 mai 2026

Extra

Temps de lecture : 57s

Perron

Une destination gourmande incontournable à Saint-Prime

Le 28 mai 2026 — Modifié à 09 h 17 min le 26 mai 2026
Par Perron

Contenu commandité

Impossible de passer par Saint-Prime l’été sans faire un arrêt chez Perron. Véritable incontournable du Lac-Saint-Jean, l’endroit rassemble tout ce qui fait le charme des vacances d’ici : patrimoine, fromage frais, casse-croûte et ambiance estivale.

Depuis 1895, la Fromagerie Perron perpétue un savoir-faire transmis depuis plus de 130 ans. Reconnue pour ses fromages cheddar vieillis et son célèbre fromage en grains frais du jour, Perron occupe aujourd’hui une place unique dans le patrimoine gourmand du Québec.

Plongez dans l’histoire de cette fromagerie datant de 1895, classée monument historique, en visitant le Musée de la Vieille Fromagerie Perron. Découvrez ce lieu unique où la production fromagère et la vie familiale cohabitaient autrefois à travers des équipements d’origine, des archives et des objets témoignant du savoir-faire transmis sur quatre générations. Participez à la fabrication de votre fromage artisanal et profitez de dégustations du fromage Perron dans une expérience immersive au cœur des traditions régionales.

L’expérience se poursuit au Casse-croûte Perron, un arrêt gourmand apprécié des familles, cyclistes et vacanciers de passage au Lac-Saint-Jean. Poutines, burgers, crème glacée et saveurs locales s’y dégustent dans une ambiance conviviale typique de la région. La boutique Perron intégrée au casse-croûte permet également de repartir avec des fromages Perron frais et plusieurs produits gourmands régionaux.

Entre patrimoine, gourmandise et découvertes régionales, Perron s’impose comme un arrêt incontournable à découvrir cet été.

Consultez notre cahier complet Vacances Saguenay-Lac-St-Jean

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une île, des spectacles et une ambiance à part
Publié à 16h00

Une île, des spectacles et une ambiance à part

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi? Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région. Cette campagne ...

LIRE LA SUITE

Un nouveau souffle pour Battures Hôtel Fjord Saguenay
Publié à 13h00

Un nouveau souffle pour Battures Hôtel Fjord Saguenay

Contenu commandité Avec sa vue imprenable sur le fjord du Saguenay, Battures Hôtel Fjord Saguenay amorce un nouveau chapitre de son histoire grâce à des investissements de 1,4 M$ réalisés en 2026 afin de moderniser ses installations et bonifier l’expérience client. Acquise en 2024 par un groupe de quatre entrepreneurs locaux, l’hôtel ...

LIRE LA SUITE

Une destination familiale unique au Québec !
Publié hier à 15h00

Une destination familiale unique au Québec !

Contenu commandité Depuis 2015, le Parc Mille lieux de la Colline, situé à Chicoutimi-Nord, a su se tailler une place de choix parmi les activités familiales les plus prisées dans la région. Dès le 20 juin, des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus pour la saison estivale. La réputation de l’endroit n’étant plus à faire, ce sont des ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES