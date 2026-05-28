Une île, des spectacles et une ambiance à part

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

Depuis plus de 40 ans, l’Auberge Île du Repos fait partie du paysage culturel et touristique du Lac-Saint-Jean. Situé à Péribonka, ce lieu unique installé sur une île privée accessible par deux ponts continue d’attirer autant les amateurs de spectacles que les campeurs, cyclistes et visiteurs en quête d’un endroit chaleureux où décrocher du quotidien.

« Quand les gens arrivent ici, ils ont vraiment l’impression d’être ailleurs », résume le directeur général et artistique Bernard Duchaine. « Il n’y a presque pas de circulation sur l’île, la rivière est tout autour, il y a les plages, les feux le soir, les spectacles… c’est une ambiance très particulière. »

L’endroit comprend une salle de spectacle intime, un restaurant avec terrasse sur la rivière Péribonka, des pavillons d’hébergement ainsi qu’un terrain de camping. La Véloroute des Bleuets passe directement sur le site, ce qui en fait un arrêt apprécié des cyclotouristes.

Mais ce qui distingue particulièrement l’Auberge Île du Repos, c’est sa programmation culturelle. En 2026, l’organisation présentera sa 43e saison de spectacles avec une programmation aussi variée qu’éclectique.

« On veut que tout le monde puisse trouver quelque chose à son goût », explique Bernard Duchaine. « On a des artistes connus, de la relève, de l’humour, de la danse, du théâtre, des ateliers, des soirées festives… »

Parmi les spectacles attendus cet été, on retrouve notamment Tire le Coyote, qui viendra présenter une soirée de rodage le 25 juillet, Guillaume Pineault, Viviane Audet, Claire Pelletier, Daniel Boucher et le groupe festif Papagroove. Le groupe cubain Habana Café sera également de retour après avoir fait danser la salle l’an dernier.

L’Auberge mise aussi sur la découverte d’artistes émergents. « C’est comme ça que plusieurs artistes connus ont commencé ici », souligne Bernard Duchaine, qui rappelle avoir accueilli Jean Leloup ou encore Bleu Jeans Bleu.

En plus des spectacles, la programmation comprend des ateliers de chant et tambours, des matchs d’improvisation, des expositions et différentes activités extérieures.

L’Auberge Île du Repos accueille aussi des résidences et des camps d’artistes permettant à des créateurs de travailler leurs projets sur place avec accompagnement professionnel. « L’objectif, c’est de donner des outils aux artistes puis de les aider à développer leur carrière », explique M. Duchaine.

Pour lui, l’expérience dépasse largement le simple spectacle. « Les gens viennent passer une soirée, mais souvent ils restent pour l’ambiance, le site, les rencontres. Ça devient une expérience complète. »

La programmation complète de la saison 2026 est disponible en ligne sur le Point de vente. La page Facebook de l’Auberge Île du Repos permet aussi de suivre les nouveaux spectacles et activités ajoutés durant la saison.

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

540, Sacré-Coeur Ouest, 2e étage, suite 8, Alma

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