Informer et propulser

Dans le paysage médiatique régional, ­Trium ­Médias s’est bâti une identité claire : celle d’un média dont la mission première est d’informer, mais dont le modèle d’affaires repose sur une synergie assumée entre information et marketing. Dirigée par ­Marlene ­Claveau et ­Stéphanie Gagnon, l’entreprise du ­Saguenay–­Lac-Saint-Jean a développé une approche distinctive où chaque service offert contribue directement à la vitalité de l’information locale.

« L’information, c’est le cœur de tout », affirme ­Stéphanie ­Gagnon. « C’est ce qui guide nos décisions, nos priorités et notre développement. » À travers ses publications et ses plateformes numériques, ­Trium ­Médias couvre l’actualité régionale avec une approche de proximité, en donnant une voix aux citoyens, aux entreprises et aux organisations du milieu.»

On est sur le terrain, on documente ce qui se passe ici, et on le fait avec une réelle compréhension de notre communauté », ­ajoute-t-elle. Mais derrière cette mission journalistique se trouve un levier essentiel : le marketing. « ­Le volet agence est fondamental pour nous », explique ­Marlene Claveau. « ­Il permet non seulement d’accompagner les entreprises d’ici dans leur croissance, mais aussi de soutenir directement notre mission d’information. Acheter de la publicité et du marketing via ­Trium ­Médias permet de financer notre équipe de 9 journalistes partout au ­Saguenay-Lac-­St-Jean »

C’est d’ailleurs là que réside l’un des éléments les plus distinctifs de ­Trium ­Médias : chaque dollar investi en marketing contribue à financer la production de nouvelles locales. « ­Quand une entreprise choisit de travailler avec nous, elle fait bien plus que de la publicité », poursuit Marlene Claveau. « ­Elle investit concrètement dans l’information régionale. Elle participe à maintenir une couverture journalistique forte et indépendante. »

Trium ­Médias propose ainsi une offre complète de services adaptée aux réalités des entreprises d’ici : stratégie marketing, gestion des médias sociaux, création de contenu, production vidéo, campagnes publicitaires multiplateformes, stratégie ­SEO et propulsion de marketing de contenu partout au ­Québec, campagne ­Google ads, campagne programmatique, image de marque et placement dans ses différents médias. Cette diversité permet aux clients de bénéficier d’un accompagnement cohérent, du positionnement de leur marque jusqu’à sa diffusion, en s’appuyant sur une connaissance fine du marché régional. En parallèle, l’entreprise poursuit son virage numérique afin de rejoindre un public toujours plus large, sans compromettre la rigueur de son contenu. « ­Les plateformes changent, mais notre mission reste la même », rappelle ­Stéphanie ­Gagnon. « ­Offrir une information pertinente, accessible et enracinée dans notre milieu. » ­Le lancement à l’automne dernier d’une application de nouvelles ­Trium ­Médias disponible sur ­Apple ­Store et ­Google ­Play permet aux lecteurs de nouvelles d’avoir des’’ push’’ lors d’évènement ou nouvelles importantes et de se tenir au courant en temps réel.

Aujourd’hui, ­Trium ­Médias se positionne comme un acteur incontournable de la région, à la fois média et partenaire des entreprises. « ­Ce qu’on bâtit, c’est plus qu’une entreprise », conclut ­Marlene ­Claveau. « C’est un modèle qui permet à toute une région de continuer à s’informer, à se développer et à se raconter.

Découvrez l’histoire des entrepreneurs présentés dans le cahier Portraits d'entreprises d'ici.